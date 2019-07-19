德语媒体：赢得太空竞赛 方能赢得体制竞赛

(德国之声中文网) 乌尔姆出版的《西南新闻报》以"伟大的疯狂"为题，刊发社论指出，虽然半个世纪前的阿波罗登月工程耗资巨大，被斥为政治形象工程，目的只是为了与苏联较量；但是在西方与中国的体制竞赛即将拉开帷幕的今天，西方依旧需要这样的划时代之举。

"按照今天的价格来算，当年的阿波罗登月工程耗去了1500亿美元。这固然疯狂，但却是有意义的疯狂。载人登月成功，激发了一场巨大的科技狂欢，此后的苏联再也无法扭转科技落后的局面。"

"今天，我们是否能够重演肯尼迪开启的'太空竞赛'？估计很难。至少在民主体制下，大家缺乏魄力、也缺乏激动人心的能力，这导致阿波罗工程这样的壮举不再可能。宏大、充满雄心的政治目标，今天只会引发人们的狐疑，会被指责成'为了讨好部分选民而损害大多数人的利益'。在这种氛围下，许多利益团体应运而生，他们认为自己的诉求遭到了侵害，因此要阻止这样的计划。在德国，越来越多的大工程就是这样趋于失败的，更不用说登月这样的远大目标了。"

"然而，社会、或者说国际社会，恰恰需要这样的远大目标，方才能够获得大家的认可。要是欧盟没能做到这一点，就必然会趋于失败。"

"在体制竞赛中，民主政体如今正愈发地处于守势。中国这样的威权体制，已经下令冲向未来。面对这一局面，西方、尤其是欧洲却仍然在犹豫不决。如果我们想继续存在，就必须证明我们的勇气，重新去摘星揽月。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"中国窃听者"为题，刊发评论指出，西方科技企业不断侵蚀用户隐私的行为，正在让西方社会也堕落为中国那般的全面监控型社会。

文章开篇先盘点了谷歌、亚马逊等众多欧美企业大肆搜集用户数据的行为，指出当今世界已经形成了一个"数据产业"，海量的用户数据就是这个面向未来之产业的燃料。

"中国正在打造的社会征信体系，凭借摄像探头、人工智能为民众打分，分数将决定每个人的旅行自由、信贷额度、教育机会、职业前景。而在西方民众的数据被大肆搜集的情况下，对中国社会征信体系的愤慨，就纯粹是一种虚伪。不过，中国人是被政府强迫着进入全面的社会征信体系，西方用户则多少还有一点剩余自由。在中国，这一体系被大多数人接纳，而在欧美，仍然有那么一群人在反对科技巨头企业，他们的诉求甚至已经抵达了立法层面。"

"然而，西方与中国在这方面的相似性，依然让人震惊。即便在西方，个人数据也会被输入评分体系。比如，在美国的信贷体系中，一个在社交网络上对电吉他感兴趣的用户，就会获得较低的信用评级分数。究竟是哪个50年代的脑残设定了这种社会达尔文主义的参数？"

"还有一个区别：在中国，监控体系是公开宣告、咄咄逼人的。每个人都知道，不论是在街头还是在网上，人工智能处处监视。而在民主国家，全面监控却是悄悄的。正是这种状况，导致民主国家难以推行制约手段，因为这种手段被认为是紧急时方可采用的防御措施。当整个产业都仿佛间谍机构那般悄悄行事时，出台法律去制约他们就会极其困难。"

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