 德语媒体：赞誉与警示 | 媒体看中国 | DW | 07.12.2022

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德语媒体：赞誉与警示

本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。

China Peking | Beerdigung Zeremonie von Jiang Zemin

（德国之声中文网）对中国前总书记江泽民的悼念仪式本周一和周二在北京举行，既没有外国来宾，更没有外国媒体。《法兰克福汇报》报道称，习近平在长达五十分钟的悼词中，着重强调了党内的团结以及从江时代延续至今的、党的领导的一贯性。相比之下，民间显然更热衷于对这两位领导人进行相互比较。这篇题为《赞誉与矛盾》的文章写道：

"习赞扬江为2001年中国加入世贸付出的努力，他开展的军队改革，包括禁止军队参与商业活动，1997年香港回归后同中国大陆的一体化发展，以及同其继任者胡锦涛之间的、和平的权力交接。习近平说：'他的英名、业绩、思想、风范将永载史册，世世代代铭刻在人民心中。'

习的赞誉之辞同官方党史有矛盾之处，在习的授意下，中共党史中对江泽民的任期只是一笔带过。习近平形容96岁去世的江泽民是'伟大的马克思主义者和无产阶级革命家'。官方的讣告中强调了江泽民在1989年民主运动遭血腥镇压后，也即中国官方所谓的'1989春夏之交的严重政治风波'后，'坚决拥护和执行党中央关于旗帜鲜明反对动乱、捍卫社会主义国家政权、维护人民根本利益的正确决策'。习近平也在悼词中重复了这一说法。1989年天安门血腥屠杀发生后，作为恢复党内团结的妥协方案，江泽民被任命为中共总书记。悼词的最后部分，习近平再度提醒全党要对他保持忠诚。

悼念仪式按照中共几十年来形成的统一模式进行。普通民众无缘参与，只能当电视观众。国家干部以及大中学生则被要求统一收看电视转播。江泽民的遗体送往上海机场的所经之路，只有精心挑选的人才得以进入街道两旁。同样北京通往八宝山公墓沿途街道两旁的悼念民众，也都是经过精心挑选的。十一月发生抗议集会后，当局也许担心有人会借悼念仪式之际举行抗议集会。"

报道称，只有在江泽民的家乡扬州，民众才被获准举行悼念仪式，江泽民的故居前摆满了鲜花。

"习近平的前任胡锦涛也参加了在八宝山革命公墓举行的江泽民葬礼。这是今年十月党代会上，胡锦涛被强制带离会场后的首次公开露面。至少从电视画面来看，胡锦涛似乎没有出席周二在人民大会堂举行的悼念仪式。党代会上胡被带离会场的画面，象征着胡所代表的团派势力已经被彻底夺权。胡的得意门生李克强和汪洋已经被冷置一旁。李汪二人也同党的官员一道列队出席了周二的悼念仪式。数千名党政军要员向江泽民的巨幅遗像三鞠躬以示哀悼。"

周三，中国发布了较之前明显宽泛了的最新防疫措施。一般认为，中国坚持了近三年的"清零战略"就此画上了句号。《新苏黎世报》报道称：

12月7日发布的防疫措施，没有提及“清零战略”。图为北京一处核酸检测点前排队的人们。

12月7日发布的防疫措施，没有提及“清零战略”。图为北京一处核酸检测点前排队的人们。

"为了尽量减少宽松防疫措施带来的负面影响，政府将付出巨大的努力。中国有关当局已经开始改善医院设备。中国每十万人只拥有4.3张急救病床，相比之下，新加坡是11张，而美国更是多达25张。中国计划在最短期限内扩充急救病床的数量。同时也会快速推动疫苗接种。中国八十岁以上群体中，目前三剂疫苗接种率只有40%。按照前不久中国政府发布的疫苗接种计划，一月底前，八十岁以上群体的一针疫苗接种率将被提升至90%。不过，目前还没有引入疫苗接种义务的说法。

这也是一场同时间的赛跑。疫情防控的宽松化，加上刚刚开始的严寒季节，今后几个月内感染率很有可能会大幅攀升。过去三年中国防疫政策的失误，现在要付出代价了：防疫斗争取得初步胜利后，中国并没有利用赢得的时间去扩建医疗设施以及推动疫苗接种，而是急于将'清零战略'树立为全球样板，并希望以此证明中国的共产党制度比西方的自由民主更为优越。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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