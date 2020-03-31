德语媒体：“贼喊捉贼”的大外宣

（德国之声中文网）欧中峰会将于今年九月13日至15日在莱比锡举行，会期是在疫情之前确定的，现在也并没有取消或推迟的计划，毕竟这是七月一日德国接管欧盟轮值主席后的一项重要日程。《南德意志报》以《如何限制中国对欧洲的影响力》为题分析了疫情笼罩下的欧中关系。文章写道："

现在迹象就已经非常明显，全球疫情将对德国外交政策产生深远的影响。无论是执政联盟，还是反对党阵营都吃惊地发现，面对疫情中国政府似乎表现出了更强的行动力，而欧洲人则显得步履维艰。绿党联邦议院外交政策发言人诺里普尔（Omid Nouripour）表示：'我们必须对中国的口罩外交予以更多的审视, 它的象征意义远大于实质援助。但我们也必须承认，过去几天，我们在象征性姿态方面做得也很差。'

基民盟政治家瓦德弗（Johann Wadephul）也持类似的观点。他认为，这一切都是为了掩盖病毒来源而发起的'中国宣传攻势'。他表示：'我们必须学会对此作出回应，迄今为止，我们遇到这种情况多少有些束手无策。' 柏林目前存在一种普遍的共识，即中国人成功地利用援助达到了公关目的，以便让人们忘掉，欧洲也曾向疫情初现的中国武汉伸出援手，而当时中国也处在手足无措的状态下。诺里普尔说：'疫情初期，这个体制没有纠错机制的缺点被暴露无遗'，而正是基于这一体制缺陷，中国现在要公开挑起'体制竞争'。"

德国各政党的政治家都认为，此次疫情带来的最大教训就是欧洲对中国的依赖性。基民盟政治家瓦德弗建议，即使成本会变得更高，也必须让部分产品重新在德国生产。文章写道："

"自民党联邦议员约翰内斯·福格尔（Johannes Vogel）同样认为德国对中国的依赖性是个问题，但他也警告不应像特朗普那样为全球化进程开倒车，因为'这将是人类的一个历史性错误'。他说：'如果我们想减少对中国的依赖，就应当加大从亚洲民主政体的进口量。'此外，还应加大防疫物资的储备。

作为应对疫情的紧急措施，自民党要求德国政府用一个极为敏感的话题回应中国的压力。该党在联邦议院提交议案，呼吁德国政府支持台湾重返世界卫生组织的努力。迫于中方压力，世卫组织一直坚决拒绝台湾加入世卫组织。自民党籍联邦议员莱希特（Ulrich Lechte）表示，利用新冠病毒这样的严重疫情进行政治游戏，'既不负责，也非常愚蠢'。"

据称美国情报机关向白宫提交报告，称中国方面蓄意隐瞒了新冠疫情的严重程度。《法兰克福汇报》发表评论称，中方隐瞒疫情并不令人惊奇，因为北京也曾批评地方当局缺乏透明度。令人惊奇的则是中方为此发起的宣传攻势。评论写道：

"外国政府的防疫措施普遍被给予负面评价，以突显本国政治制度的所谓优势。而这种政治制度的特点就是不会犯错误，因为它不允许犯错误。

本来，这种宣传伎俩在西方只会沦为笑料。但是，在现在这个阶段不得不提请各方注意，这里大喊'抓贼'的那位，恰恰是目前震撼全球的疫情的部分症结所在。"

摘自其它媒体，不代表德国之声立场。