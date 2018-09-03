德语媒体：贸易战阴影重重

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以"新一轮对华关税会造成怎样的后果？"为题，刊发评论分析了中美贸易战一旦升级后，对美国企业以及全球经济造成的影响。

文章认为，如果特朗普政府真的如此前威胁那样，在公开咨询期结束后对2000亿美元中国商品加征关税，将会提升美国企业的成本负担。届时，关税的加征幅度将会成为问题的关键。文章写道：

"如果是加征10%的关税，美国企业就尚不需要急着去寻找新的进口商、转移生产基地。中国的进口商品虽然会变贵，但是人民币的贬值又会起到补偿效应。大多数企业在短期内可以尝试将上升的成本部分转嫁于消费者，并且能够承受利润空间的略微缩小。

"但是，如果美国政府决定加征25%的关税，情况则会完全不同。在这种局面下，美国的整个生产链都必须重组，而中国也会面临更大的压力，其他新兴国家的竞争压力同样会上升。25%的关税，会导致美国市场对中国产品的需求锐减，因此中国企业就会去开拓新市场，与其他新兴国家的厂商展开竞争，并导致这些国家的货币面临更大的贬值压力。而土耳其、南非、阿根廷、印度尼西亚等国的经济本已蒙受了重大打击，受累于疲软的汇率与高企的外债。

"目前，新兴国家的总体处境还算平稳，好于1997/1998年亚洲金融风暴前的状况。但是，发生震荡的风险依然存在。要是美国政府当真再对2000亿中国商品加征关税，并将税率定在25%，那么，现在金融市场上的相对乐观情绪就几乎无法维持，而今后一年的全球经济增速将会明显下挫。"

瑞士企业先正达已经在2016年被中资收购

瑞士联邦委员施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)近期访问中国，旨在扩大两国间的合作。苏黎世出版的《金融经济报》以"棘手的贸易伙伴--中国"为题，警告中国与瑞士的双边关系正面临着巨大的挑战。该文指出：

"瑞士与中国的经济关系在过去20年是成功的，双边贸易在增长，双向直接投资维持在高水平。瑞士很好地度过了全球经济危机，这至少要部分归功于它对中国的开放姿态。在税务问题上与美国以及德国存在争端的瑞士，也因为良好的对华关系，而获得了更大的回旋空间。

"然而，这一双边关系现在面临着巨大的挑战。瑞士的国内环境以及国际环境正在发生剧变。本周率领一庞大的政治、经济、科研代表团访华的联邦委员施奈德-阿曼，将会发现中国已经完全不是五年前签署双边自贸协定时的模样。"

"这不仅仅是因为中国经济增速目前明显放缓，也不只是因为美国对全世界发动的贸易战在这几个月明显升级。2013年，中国尚以发展中国家形象示人，如今，它已经将自己视作自信的工业化强国。如今，中国在国际舞台上比几年前要骄傲地多。中资企业、尤其是中国国企的海外收购，再好不过地体现了这一点。比如，2016年，瑞士的农业科技企业先正达就被中国化工集团收购。"

"包括瑞士在内，中国在西方的经济伙伴长期以来都认为，经济改革不可避免地会导致政治开放。自由主义阵营一直满怀希望地将这作为接纳共产中国进入世界经济体系的理由。然而，当今的中国仍然没有自由选举、集会自由、媒体自由的影踪。在过去几年，中国当局反而还大幅加强了对经济的控制。而且，北京还将其外交、经济、军事影响力拓展到国境之外。"

"中国发展模式会向西方构想靠拢的预期，已经被打破。现在，最理想的情况也不过是不同体制间的健康的竞赛。然而，更有可能发生的却是中国在内政上进一步僵化，并陷入一场毁灭性的军备竞赛。这在外交层面上也会导致风险增加。极端情况下，越发依赖中国的永久中立国如果不能谨慎周旋，也会陷入里外不是人的局面。"

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