德语媒体：贸易战还有救么？

(德国之声中文网)《新奥斯纳布吕克报》以"特朗普逆风航行"为题，刊发评论指出，这个自诩为谈判高手的美国总统，如今正在依赖"敲诈勒索手段"。

"靠敲诈勒索，特朗普有时也会取得成功，比如在与加拿大、墨西哥就自贸协定问题展开谈判时就是这样。但是，中国可没有那么容易被吓倒。特朗普如今正在逆风中艰难前行。为了能够争取选民的支持，他不惜让贸易争端升级。这种做法很不负责任，对全球经济也是巨大的风险，金融市场的紧张反应就说明了这一点。德国经济对这种风险的感受尤其明显。"

"如果特朗普激化矛盾还能带来些好处的话，那它一定是提醒我们：欧洲依然面临美国加征汽车进口关税的风险。美国总统会在5月中旬之前决定，是否开征关税。德国厂商将会首当其冲。"

"特朗普想要逼迫欧盟在贸易政策上让步。但是，如果欧盟今后还想被人重视的话，就绝对不可以轻易妥协。欧洲现在只能寄希望于特朗普的顾问们能够说服总统。"

维也纳出版的奥地利《新闻报》以"特朗普让股市降温"为题，刊发社论指出，美国总统激化贸易战的行为，正好能让过热的全球股市降降温，大家不必担心经济崩溃。

"毫无疑问，中美贸易谈判如果破裂、双方互相出台报复措施，将会给包括欧洲在内的全球经济带来灾难性后果。首当其冲的就是德国汽车厂商，他们的股价已经在周一大幅下滑。不过，现在看来，谈判还没有最终破裂。"

"中国方面表示，会继续谈判。而特朗普也不会在大选前一年对谈判破裂感兴趣。对中国商品加征更高的关税，会提高美国的消费价格。而且，中国转而从巴西进口大豆的行为，损害的也不仅仅是南美洲的雨林，还包括美国的农民。后者是特朗普的重要选票来源。"

"所以，现在的局面其实并没有太大的改变。贸易争端尽管没有平息，但是也没有像许多人在本周一所担心的那样急剧升级。经济景气固然已经持续了很长时间，但是这并不意味着经济景气马上就要结束。"

"在金融市场上，担惊受怕和无忧无虑这两种情绪依旧会交替出现。要是天平向无忧无虑的那一边倾斜地太多，就有可能突然在恐慌中惊醒。不过，这种风险现在变小了，因为特朗普不经意间让过热的股市降了温。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"特朗普的新冷战"为题，刊发社评指出，中美两国之间的争端，早已超越了经济或者贸易的范畴。

文章注意到，美国国务院政策规划司主任斯金纳(Kiron Skinner)4月底表示，美国正面临来自中国的根本性、长期性威胁，美中双方的较量将在历史、意识形态、文化、战略等各个层面展开；当年苏联毕竟在文化上还与西方相同，因此西方可以用人权理念去说服苏联签署《赫尔辛基协议》等文件，但是中国则是美国的第一个"非高加索人种"竞争对手。

作者批评道，斯金纳的言论是错误的，日本、韩国、 台湾等亚洲民主政体都能说明，非白种人也会认同普世人权理念。"但是特朗普的顾问斯金纳却从一开始就否认美国人有望与中国人达成共识。拿种族主义、文明、意识形态当作论据的人，大概根本就不希望有认真的对话。"

"然而，双方认真的对话、共同寻找答案，在当前的形势下尤其重要。而且这不仅限于贸易平衡或者经济结构公平与否等问题。真正的挑战要比这些问题大得多：中国如何和平崛起？美国又应该怎么做，才能让中国成为多边世界的建设性成员？民主、人权、言论自由等理念，又应在这个进程中怎样得到确保？"

"这个答案，必须要与中国一同去寻找，而不是与14亿中国人为敌。特朗普需要明白，中国并不会轻易地被遏制。"

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