德语媒体：贸易战还有救么？

(德国之声中文网)《新奥斯纳布吕克报》以"特朗普逆风航行"为题，刊发评论指出，这个自诩为谈判高手的美国总统，如今正在依赖"敲诈勒索手段"。
"靠敲诈勒索，特朗普有时也会取得成功，比如在与加拿大、墨西哥就自贸协定问题展开谈判时就是这样。但是，中国可没有那么容易被吓倒。特朗普如今正在逆风中艰难前行。为了能够争取选民的支持，他不惜让贸易争端升级。这种做法很不负责任，对全球经济也是巨大的风险，金融市场的紧张反应就说明了这一点。德国经济对这种风险的感受尤其明显。"
"如果特朗普激化矛盾还能带来些好处的话，那它一定是提醒我们：欧洲依然面临美国加征汽车进口关税的风险。美国总统会在5月中旬之前决定，是否开征关税。德国厂商将会首当其冲。"
"特朗普想要逼迫欧盟在贸易政策上让步。但是，如果欧盟今后还想被人重视的话，就绝对不可以轻易妥协。欧洲现在只能寄希望于特朗普的顾问们能够说服总统。"
维也纳出版的奥地利《新闻报》以"特朗普让股市降温"为题，刊发社论指出，美国总统激化贸易战的行为，正好能让过热的全球股市降降温，大家不必担心经济崩溃。
"毫无疑问，中美贸易谈判如果破裂、双方互相出台报复措施，将会给包括欧洲在内的全球经济带来灾难性后果。首当其冲的就是德国汽车厂商，他们的股价已经在周一大幅下滑。不过，现在看来，谈判还没有最终破裂。"
"中国方面表示，会继续谈判。而特朗普也不会在大选前一年对谈判破裂感兴趣。对中国商品加征更高的关税，会提高美国的消费价格。而且，中国转而从巴西进口大豆的行为，损害的也不仅仅是南美洲的雨林，还包括美国的农民。后者是特朗普的重要选票来源。"
《新闻报》认为，贸易战升级正好能让过热的股市降降温
"所以，现在的局面其实并没有太大的改变。贸易争端尽管没有平息，但是也没有像许多人在本周一所担心的那样急剧升级。经济景气固然已经持续了很长时间，但是这并不意味着经济景气马上就要结束。"
"在金融市场上，担惊受怕和无忧无虑这两种情绪依旧会交替出现。要是天平向无忧无虑的那一边倾斜地太多，就有可能突然在恐慌中惊醒。不过，这种风险现在变小了，因为特朗普不经意间让过热的股市降了温。"
杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"特朗普的新冷战"为题，刊发社评指出，中美两国之间的争端，早已超越了经济或者贸易的范畴。
文章注意到，美国国务院政策规划司主任斯金纳(Kiron Skinner)4月底表示，美国正面临来自中国的根本性、长期性威胁，美中双方的较量将在历史、意识形态、文化、战略等各个层面展开；当年苏联毕竟在文化上还与西方相同，因此西方可以用人权理念去说服苏联签署《赫尔辛基协议》等文件，但是中国则是美国的第一个"非高加索人种"竞争对手。
美中贸易战，只是新冷战的一部分？
作者批评道，斯金纳的言论是错误的，日本、韩国、 台湾等亚洲民主政体都能说明，非白种人也会认同普世人权理念。"但是特朗普的顾问斯金纳却从一开始就否认美国人有望与中国人达成共识。拿种族主义、文明、意识形态当作论据的人，大概根本就不希望有认真的对话。"
"然而，双方认真的对话、共同寻找答案，在当前的形势下尤其重要。而且这不仅限于贸易平衡或者经济结构公平与否等问题。真正的挑战要比这些问题大得多：中国如何和平崛起？美国又应该怎么做，才能让中国成为多边世界的建设性成员？民主、人权、言论自由等理念，又应在这个进程中怎样得到确保？"
"这个答案，必须要与中国一同去寻找，而不是与14亿中国人为敌。特朗普需要明白，中国并不会轻易地被遏制。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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大国较量 中美贸易战大事记
为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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大国较量 中美贸易战大事记
美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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大国较量 中美贸易战大事记
博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
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再度延长谈判
不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。
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《外商投资法》出台
2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。
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谈判进展依然缓慢
2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。
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5月中旬见分晓?
2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。
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特朗普突然宣布加关税
2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。
作者: 苗子, 文山