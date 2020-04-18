德语媒体：贸易战、科技战、病毒战？

（德国之声中文网）《南德意志报》刊登题为"起源问题仍无解"（Ursprungsfrage ungelöst）的长篇报道，综合分析外界对新冠病毒源于何处的质疑，以及中国提供的信息为什么难以让人信服。文章写道：

"毫无疑问，追究确切源头，对预防未来疫病的流行至关重要。之所以要求对此进行独立的国际调查的呼声越来越高，也是因为中国对澄清疑问的努力横加阻挠。现在，有关课题的研究必须经过中央政府批准，学术文章发表前必须经多级审查，两所高校在网页上发布了有关指示，但很快又删除。据外交圈人士透露，一段时间以来，世卫组织希望派一支国际团队到武汉进行病毒起源的调研，但中国政府不放行。"

文章援引曾任联合国生物武器核查员的德国左翼党前联邦议员凡阿肯(Jan Van Aken)称："对于武汉到底发生了什么，我们需要事实和科学的证据"，否则"神话和阴谋论将大行其道"。 报道指出，虽然华南海鲜市场被认为是新冠病毒开始传播的地方，但来自武汉的研究显示，最初确诊的病例中仅一部分人与该市场有接触史。

"尽管从该市场的样本中检测到了新冠病毒，但货物都被销毁，使后续研究的基础荡然无存。还有前期研究称，当时已知的最早的感染病例与该市场'没有传染病学上的关联'。不清楚的是，这名最早的、以及其他感染者是在哪里被传染的。与这个市场有关的人员感染者众多，或许是因为这里空间拥挤，可能是某个（已经感染的）人把病毒带到这里，传给了别人。"

对于"实验室泄漏事故"的说法，中国官方予以了驳斥。武汉病毒研究所的所长也出面断然否认，称该所工作人员没有出现感染。《南德意志报》报道写道，在包括武汉病毒所在内的全球范围安全级别最高的P4生物实验室中，迄今没有感染病例。但病毒实验室发生事故并非没有先例。报道指出，武汉病毒研究所除了P4实验室，还包括一个P3实验室，而在武汉同病毒打交道的实验室还有更多：

"此外，当地传染病防控部门还有另外一个实验室，就在距离华南海鲜市场几百米的地方，安全级别属于二级。根据国际标准，这类实验室是可以对冠状病毒进行研究的，而根据以前发表的学术论文可以推断，至少在过去，那里是进行过这类研究的，也饲养过蝙蝠。除科学家外，饲养员和实验室技术人员也可能在不知情的情况下受到感染。"

争夺解释权

瑞士出版的《新苏黎世报》也关注到美中之间关于新冠病毒的源头之争。该报分别邀请中国和美国驻瑞士大使撰文就这一问题表达立场。在两位大使的表态见报后第二天，该报又就此刊登题为"新冠病毒的解释权"(Die Deutungshoheit über die Covid-19 Pandemie)的评论写道：

"武汉和湖北省当局在最初几个星期里，试图掩盖新型冠状病毒的传播规模和危险性，显然无助于让人对北京政府产生信任。他们在相当长一段时间里声称，这一病毒不存在人传人的可能性。

这场针锋相对的争论，早已不仅仅事关尽快抑制疫情的全球流行，而是也涉及地缘政治。北京试图通过官方宣传，同时辅之以向世界各国提供援助物资，显示自己的政治体制在抗击新冠病毒的问题上具有优越性。

美国政府则试图用部分匪夷所思的论点和包括'武汉病毒'在内的挑衅性表述，把一些其他国家也拉到中国的对立面，来掩饰自己在控制病毒疫情中的失误。在贸易战和不断加剧的围绕全球科技领先地位的竞争之后，中美之间争夺全球霸权的较量又增加了一个新舞台。"

摘自其它媒体，不代表德国之声观点