德语媒体：贸易战的解药

(德国之声中文网) 苏黎世出版的《金融经济报》以"相互依赖者的贸易战"为题，刊登了由耶鲁大学经济学家罗奇(Stephen S. Roach)撰写的客席评论。文章认为，中国应当大力加强创新，从而摆脱对进口科技产品的依赖，而美国也必须重新专注于提升自己的创新能力。

"美中贸易冲突会否和平解决？还是会演变成一场异常煎熬的离婚？人际交往的经验，也许会给我们提供答案。双方不应该相互指责、互不信任，而应当专注于重新构建自己的内在经济优势。这需要双方达成一些妥协，且不仅仅限于贸易领域，也包括各自的核心经济战略。"

"创新悖论问题，是争议最大的议题。这可以归结为一场零和博弈冲突：美国指责中国掠夺知识产权，特朗普政府将其描绘为对美国未来经济的根本性威胁。……创新能力确实是一个国家实现持久富足的血液，但是，我们没有将其描绘为零和博弈。中国必须从依靠别国的创新转变为依靠自己的创新能力，从而避免困扰大多数发展中国家的中等收入陷阱。美国则必须重新专注于自己的创新能力，从而扭转最近出现的生产效率下滑这一令人担忧的趋势--它会导致毁灭性的经济停滞。"

"这很有可能就是相互依赖的两国之间的贸易战的最终结局。美中两国为了实现各自的目标，都需要一种创新驱动型的经济。将相互依赖者的零和博弈关系转化为互利共存关系，则是在贸易战大幅恶化之前终结它的唯一手段。"

《曼海姆晨报》的评论则以"商业与道德"为题，注意到眼下沙特记者死亡案后，西方商界的微妙姿态。作者指出，欧美大企业的老总们以往很喜欢强调"不谈政治"，并以"专注于商业行为"为由，毫无顾虑地与独裁国家签署合同。而在这次沙特阿拉伯一记者在土耳其离奇遇害后，商界大佬们纷纷取消前往沙特的行程，其姿态甚至比政界人士还要积极主动。

"在白宫，企业家出身的特朗普总统不愿意放弃价值1100亿美元的军火订单。对于他而言，生意可比道德更重要。特朗普如此解释自己的暧昧姿态：如果美国取消了订单，就会由其他国家来填补空缺。也许，特朗普想到了中国。在政商一体化的国家资本主义中国，和残酷统治者打交道并不会引发什么道德担忧。毕竟，中国自己也是独裁体制，他们可不关心什么道德原则。"

"这种思维方式，带来了卑鄙的竞争优势。将生意看得比道德更重，就能免受良心的牵绊，就能明确地贯彻自己的方针路线。而在西方国家，情况则有所不同。西方人有所顾虑，但是最终依然会签署值得怀疑的合同，尤其是和中国。尽管每个西方人都知道，在中国，政权的批评者会被送入监狱。西方为这种做法所找的借口也很虚伪：中国那么大，不可能被孤立。"

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