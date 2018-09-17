德语媒体：贸易战激化 美国继续施压

美国决定将对价值两千亿美元的中国产品起征10%的关税，而年底前，这一税率还将被提升至25%。而中国也不敢示弱，宣布将对600亿美元的美国产品征收关税。《法兰克福汇报》发表了题为《美国继续施压》的评论文章。文章写道：

"美国总统特朗普已经亮出了下一个武器：一旦中国采取报复措施，美国将对几乎所有来自中国的产品征收关税。这是一条疯狂的道路，不仅有害于美国消费者，对中国乃至世界经济也都会造成危害。中美双方不断加码的贸易冲突，也将使其他国家的企业蒙受损失。

中国确实已经对美国采取了以牙还牙的反制措施，虽然规模要比美方小一些。这样一来，贸易冲突的升级已经无可避免。鉴于两国当前的政治关系现状，北京显然不会满足于仅仅做出象征性的姿态。为此目的，即便本国经济形势进一步严峻化、增速放缓，北京也在所不惜。而美国在华企业今后的日子注定会变得不太好过。"

特朗普周二宣布对2000亿中国产品征收惩罚性关税

特朗普表示，对中国产品征收惩罚性关税，是为了制裁中国拒绝在保护知识产权和制止不合理补贴方面采取合作态度。尤其令特朗普不满的是中国对美国巨额的贸易顺差。作者接着写道：

"这些问题当然都需要得到解决。但使用惩罚性关税显然不会达到预期目的。特朗普的行动只会引发普遍的不安情绪，也会迫使中国在西方国家中寻求并找到新伙伴。因为，美国的贸易保护保护主义也同样令欧洲企业深受其害。特朗普的目的只有一个，即不惜一切代价让美国企业重新将生产基地迁回美国。此举将使全球化经济网络重返闭关锁国的年代。特朗普是要通过这一手段遏制中国的崛起吗？那他就必须切断同中国的一切经贸往来，而对华贸易却对美国消费者不可或缺。也许，美中战略对峙要比预期来得更早。"

今年四月，由于政府各部门沟通有误，一名正在德国接受政治庇护审理的维吾尔男子被错误地遣返中国。事件发生后，德国方面试图将此人接回德国继续审理程序，但中国却拒绝提供任何有关此人的信息。德国《商报》的一篇报道写道：

"这名维吾尔男子被非法遣返中国后，德国驻华使馆曾多次向中国外交部询问此人的下落和健康状况。来自德国外交部的消息称：'迄今为止，中国方面从未回答过我们的问询。'

来自联合国和人权组织的消息称，信奉伊斯兰教的维吾尔人目前正在经历一场严厉的打压。有鉴于此，绿党籍联邦议员玛格丽特·鲍泽认为，这名现年23岁的维吾尔人已经被中国安全机构所控制。鲍泽表示：'我们甚至可以认为他的境况很糟糕。'

来自德国内政部的消息称：'我们目前没有任何有关此人逗留地点的信息。'德国内政部发言人表示，德国政府会继续关注此事，'并且会在双边会谈和政治层面上继续就此展开磋商。' "

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]