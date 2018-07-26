德语媒体：贸易战暴露了谁的软肋？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"封闭取代合作--中德之间的陌生友谊"为题，就德国政府出面阻止中资收购德国电网运营商50Hertz以及金属加工厂商莱菲尔德一事刊发评论，认为德国与中国作为贸易保护主义的反对者，本应该相互对话，而非相互阻碍。

"中国依然只是德国的陌生朋友。尽管在过去几年，中国收购了上百家德国企业，库卡等德国企业还对他们的中国新伙伴赞不绝口，但是，这些似乎并不作数。德国有着足够的法规来阻止不受待见的对外技术转移，而在现有的欧洲出口管制规定之框架下，也能防止技术流失。"

"德国政府出手阻止中资收购，也与德中两国携手捍卫自由贸易、应对美国的立场不相符。一面表示要对抗美国的贸易保护主义，一面又互不信任，这怎么行呢？"

"作为出口大国，德国必须要确保这种干涉不成为常态。尤其是在全球政治充满不安气氛的当下，这种互不信任的情绪很快就会传播到其他层面。"

"就在短短四星期前，德国总理默克尔与中国总理李克强还在德中政府间磋商会议上强调，互相开放市场对德中双方都有利。如果德国方面觉得中国伙伴在开放市场这件事上做得尚不令人满意，那么应该就此展开对话，而不是去数落对方。"

面临贸易战的中国政府，近期再次出台了一系列措施来稳定经济增长。《法兰克福汇报》以"中国的经济改革能有多好？"为题，刊发评论指出，贸易战暴露出了中国经济本身的薄弱环节，也令北京方面更加难以根治中国经济的各项顽疾。

"从宏观经济角度而言，中国正面临债务增长与经济增长同步的局面。而且，经济运转的效率越低，债务增长转化为经济增长的可能性就越小。因此，中国无法在不牺牲经济增长的情况下来抑制债务攀升。现在，中国政府决定要保证经济增长，同时又试图通过疑点重重的'微调'来部分化解债务困境。"

"要是这种中央集权的手段不能奏效，那么下一步的措施很可能又是经济自由化。目前，自由化的支持者正处于下风，他们的政策路线此前没能解决好经济结构失衡的问题。假如中央调控之路线不能取得成功，自由化支持者就能重新占据上风。但是，中共只有在放弃经济主导权的情况下才有机会去控制住经济失衡。"

"现在，距离经济局势失控还有很长时间。中国是一个巨大的经济体，拥有大量的储备，能够借此来弥补经济运转的低效。只要改革措施以及反向改革措施依旧值得信赖、目标与现实相差不是太远，政治环境就也会依然维持。"

"真正威胁中国的，并不是当前的危局，而是长期的、周期性的对经济增长的阻碍力量。与拥有民选政府的国家不同，中国政府对自己的要求更高，执政者也被寄予更高的期望、被要求提供更多的回报。如果这种期望越来越难以得到兑现，中共的执政根基就会被慢慢消蚀。长此以往，崩溃就会是必然结果。"

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