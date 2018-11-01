德语媒体：贸易战暂时缓解 前景不容乐观

（德国之声中文网）周六中美两国领导人的会晤也是周末德语媒体关注的焦点之一。周一瑞士苏黎世出版的《每日新闻报》发表社评称："如果中美两国能够在21世纪共同应对气候变化、食品安全、老龄化以及移民问题，那对世界无疑是一个福音。然而，合作、哪怕只是展开健康的竞争，都不在华盛顿和北京的议事日程上。他们并不想要把蛋糕做大，而是在瓜分现有蛋糕时，尽量让对方吃亏，自己得利。

除此之外，中美两国领导人的个性及其处境也扮演着重要角色。特朗普是个赌徒，他的思维模式里只有输或赢的概念。他喜欢制造悬念，更需要一触即发的危机，以凸显他的强人形象，传播他'我们单挑全世界'的神话。而习近平也许并不是一个自负的人，但他在权力架构内部面临着沉重的成功压力，此外，他还是个冷酷的权术政治家，他没有全局视野，但极力想为中国成为头号强国赢得时间。在这一构架下，要想实现长久和平谈何容易。

维也纳出版的《标准报》写道："美国之所以决定不再提高针对中国产品的进口关税，是由于贸易战已经给美国带来了严重后果。惩罚性关税以及各方的反应有目共睹。首当其冲的是美国的农产品和食品行业，该领域的出口大幅下跌，因为美国实施贸易壁垒政策后，中国、欧洲以及其他一些国家也提高了对美国农产品和食品的关税。特朗普此举令其重要选民群体大失所望。此外，贸易战令美国进口的零部件价格上升，从而对美国工业造成了冲击。通用汽车关闭工厂只是一个开端。特朗普似乎已经慢慢地意识到，他正在把美国领向死胡同，或许他的醒悟已经为时过晚。

对于刚刚结束的G20峰会及其成果，周一出版的 《新奥斯纳布吕克报》写道："在全球经济降温、德国公司也深受其害的大背景下，中美两国关税之争暂时休战的消息无疑来得恰逢其时。因为惩罚性关税对全球贸易、企业决策以及消费价格都产生了明显的影响。如果事实证明，中美之间的贸易之争确实得到了长久解决，那么促成中美首脑会晤的布宜诺斯艾利斯G20峰会就是一次成功的会议。但是，现在仍毫无乐观的理由。美国方面拒绝共同谴责国际贸易中的保护主义。特朗普总统仍要保留保护本国经济的权力，而无视对国际伙伴带来的附带损失。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点