德语媒体：贸易战升级 中俄友谊升温

(德国之声中文网）中俄两国的关系现在显得非常融洽。中国领导人习近平出席了俄罗斯符拉迪沃斯托克的东方经济论坛，他同普京一同品味煎饼、鱼子酱和伏特加的画面，也引起了德语媒体的关注。尤为引人注意的是俄罗斯每年一度的大规模军演，今年由于军演在俄罗斯东部领土举行，因为代号被命名为"东方-2018"。《法兰克福汇报》题为《遥望华盛顿》的报道中称：

"尤其值得关注的是，参加本次军演的外国军队，除蒙古国之外，中国据称也派出了三千名官兵、三十台车辆以及九百台坦克加入军演。中国党媒称，这是有史以来中国军队参加国际军演中规模最大的一次。而今年六月，习近平也以同样夸张的言辞形容普京是'最好最亲密的朋友'。

普京周四在后贝加尔地区一个演练场发表的演讲中，对中国和蒙古官兵参加军演表示由衷感谢。他说，'我们的战斗友谊源远流长'。普京回顾了二战期间的友谊，但却绕过了后来中俄两国交恶的历史。1969年，两国在乌苏里界河的军事对峙一度升级，并造成了大量伤亡。"

俄罗斯报章称，中俄联合军演已经有十几年的历史，但中方以成建制的规模在俄罗斯领土上参加军演，尚属首次。俄罗斯国防部长称，今年将定期举行联合军演，而中国国防部长魏凤和则表示，双方的合作已经上升到"战术和战略"层面。《法兰克福汇报》报接着写道：

"鉴于中美贸易争端不断升级，北京开始着手准备同美国的长期对峙，同时也很愿意展示新的盟友关系。俄罗斯是中国最重要的原油供应商，而同海陆运输不同的是，中俄输油管道并不途径美国的势力范围。

对中方来说，中国同俄罗斯军火工业的合作也变得越来越重要。不过，在俄罗斯看来，整个西方都是其扩大影响力的敌手，而中方则基于同美国的争执，希望同欧洲搞好关系。

俄罗斯同中国的明显靠拢，引起了日本等国的疑虑。因为这样一来，中日两国就钓鱼岛（尖阁群岛）等问题的争执中，中方的地位将被强化。而与此同时，特朗普治下，日美盟友关系的可靠程度也却打折扣。有鉴于此，同样也前来符拉迪沃斯托克出席论坛的日本首相安倍晋三不无警告地对普京表示，他会密切关注中俄军演。"

中国的中小学生学习负担之重，恐怕没有其他国家可以相提并论。中国孩子们除了要应付正常的学业之外，有时还会被家长送到各类补习班，以提高考试成绩。最近政府开始整顿私营性质的补习班行业，但政府的目的是为了减轻孩子们的课业负担吗？《世界报》以《北京的不眠之夜》为题，介绍了中国政府的整顿措施。文章写道：

课业负担过重是中国中小学校的普遍问题

"北京现在决心加强对迅猛发展的私营教育业的管控。这倒不完全是为了保障孩子们的健康，同时也是为了保障党对教育体制的垄断地位。因为私营教育机构采用外国教材帮助学生解决问题，而不是像公立学校那样让学生死记硬背。这种不同的教育方法有可能会让学生们对公立学校老师的权威产生怀疑，甚至可能对党的权威也产生怀疑。对党来说，这无疑是件非常可怕的事情。

中国国家主席习近平上周表示，中国共产党不会允许出现一个拥有不同教学内容的私营教育体制。他在全国教师节发表的讲话中说，'培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这是一个根本问题'。他同时也为这一问题提供了答案：'我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。'"

摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點