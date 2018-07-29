德语媒体：贸易战中的中国“撒手锏”

(德国之声中文网）在愈演愈烈的贸易冲突中，中美两国互不相让，相继宣布对对方产品增收关税。理论上，中国还有一个撒手锏：一旦中国抛售数以万亿计的美国国债，本以债台高筑的美国政府必将陷入被动。但《新苏黎世报》一篇报道指出，抛售美国国债，对中国来说并不是一个理想的选择。文章写道："

"过去几个月来，专家们对此问题进行研讨后一致认为：如果中国抛售美国国债，最终损失最大的将是中国自己。因为，一旦中国大量抛售美国国债，债券的价格就会下跌。中国不可能一次性抛售所有美债，而只能在最短一年半的时间内分期分批的出售，而每次抛售相当数量的美债，都会导致剩余债券的贬值。也就是说，对中国来说，抛售美债将是一个赔本买卖。..."

文章写道，即便中国政府真的抛售了美债，那收回的巨额美元现金如何处置也将成为一个棘手问题。如果用这些美金购买欧元或瑞士法郎，吃亏的还将是中国。

"商业银行分析师威登施泰内尔（Bernd Weidensteiner）认为，中国如果大量抛售美元，将导致美元贬值。相反人民币则会升值，从而使中国出口产品价格升高。由于美国增收关税，已经抬高了中国产品的价格。因此，中国领导人显然不希望中国产品进一步提升价格。"

文章写道，中国领导人当然也可以用这些美元去购买美国股票或企业，但鉴于目前中美关系的敏感性，美国政界想必不会同意中方大规模收购美国公司。

今年四月，一名在德国寻求避难的维吾尔青年，被错误地遣返中国，从此杳无音讯。此事本周被曝光之后，难民机构的官僚作风引发诸多批评，与此同时，新疆的人权状况也引起了各大德语报刊的关注。《法兰克福汇报》以《遣返后即告失踪》为题，详细报道了这次由失误造成的遣返行动。文章写道：

"事实上，两年以来，新疆正在开展一场针对维吾尔少数民族的'再教育运动'。西方政府估计，目前有大约五十万至八十万以维吾尔人为主的穆斯林在没有逮捕令的情况下遭到关押。伊宁市一名居民对记者表示，仅他的亲朋邻居当中，就有大约一百人被关进了'再教育营'。按照他的说法，这些人被关押的理由包括同境外联络、蓄留胡须、拥有宗教书刊或过于频繁地祷告等等。他说，这些人大多数已经被关押了一年多。目击者表示，被关押者被强迫歌颂共产党，按照国家有关伊斯兰教的规定，并要求他们学习汉语。很难获得有关新疆的信息，因为当地充满了恐惧氛围，而记者则一直受到安全部门的监督。记者过去几天走访的清真寺中，都挂着习近平的画像和'热爱共产党'之类的标语。"

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