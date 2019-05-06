德语媒体：贸易战与北京的内政难题

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为"警示钟声"的文章，指出中国试图缓和与美国的贸易之争，但北京不愿向美国作出全面让步，而是画出多条红线。

文章写道，在华盛顿的谈判无具体结果之后，中国的首席谈判代表刘鹤周五（５月１０日）晚作出轻松的姿态，"这位副总理以如此方式低调处理这一冲突，恐怕首先是为了安抚本国市场，不过，同时也是向共产党内部的强硬派发出信号。其含义可能是：习近平不会向特朗普的极限施压战略屈服。"

文章综述了刘鹤提出的中美三点意见分歧之后写道："在中国的私有经济内，有许多人也迫切要求限制效率低下的国有企业的权力，并因此私下对特朗普竖大拇指。因为中国的私有企业也受到不公平待遇，比如国有企业因其政治关系网而获得充裕的贷款，尽管部分情况下亏损严重。这花掉了北京很多钱，也导致私有经济缺乏流动资金。但改革在政治上有风险，习近平已表明'稳定'对他更重要。工人下岗可能导致社会不安。此外，国有企业背后是政治利益集团，之所以不那么明显，是因为一片沉默的党内部的权力斗争不向外透露。"

文章写道，华盛顿提出的要求令北京无法接受的一点是，由美方设立一个职能机构来评估中国是否遵守了约定。文章也指出，北京仍尽力不给特朗普更多的理由让冲突进一步激化。中国仍未宣布"必要的反制措施"都包括哪些。"或许，北京方面仍在努力寻找什么才是合适的答案。""对北京而言，尤其成问题的是，对中国的强硬路线在华盛顿得到跨党派的广泛支持。在此背景下，就贸易争端达成协议也只不过是喘息的间隙。"

刘鹤5月9日在华盛顿离开美国贸易代表办公室

谁领先？

《柏林日报》题为"谁领先？"的评论认为，美中冲突不是贸易那么简单，而是关乎全球领导地位。

文章写道："两大太平洋沿岸国家的冲突其实已酝酿多年。如今濒临失控，要归因于华盛顿和北京都由煽动性的国家主义所统领。"

文章写道："（特朗普）以自我为中心、否认全球相互依赖性的政策，令中国人的信念进一步得到加深，即美国是正在走向没落的帝国。中国的共产党不断透过学校、电视和互联网向其公民传递这一思想，即西方的主导如今仅仅是历史的注脚，中国很快就将重新回到有几千年历史的世界之巅。"

文章继续写道："美中之间存在一种意识形态的敌对。即便措辞再精确，也没有任何贸易协定能够消弭这种敌对。更有可能的是，这一对抗将在数十年内主导国际政治。"

欧洲应承接领导角色

《商报》发表客座评论"自由贸易的联盟"，作者是德国联邦议院联盟党团经济与能源政策发言人普费弗（Joachim Pfeiffer）和联邦议员卢恩霍夫（Stefan Rouenhoff）。

文章认为，尽管存在多方面的冲突，欧盟仍必须同美国一道，来拯救世界贸易秩序。

文章认为，尽管美国已经告别了自由的世界贸易秩序的捍卫者角色，但是，"中国单方面的开放政策逐渐消磨在口头表述、而非实际行动上。在具有战略相关性的经济领域，经济民族主义、国家资本主义占据统领地位。早期作为世贸组织参与方的合作意愿，如今已让步于国家自我主义，也让以规则为基础的贸易体系深陷危机。这样一个体系是否会崩溃，已不能完全排除可能。

"为维护自由的世界经济秩序，捍卫我们的价值，保障国际劳工、环境和社会福利的高标准，欧洲必须接手领导角色，与志同道合的伙伴们一道，建立世界范围内自由贸易者的新联盟，并带领它。"

文章写道："尽管与美国存在贸易政策上的摩擦，跨大西洋经济关系仍具有高度的重要性。美国仍是德国和欧洲最重要的出口伙伴，并且与我们有共同的价值。因此，--尽管存在各样意见分歧--通话渠道仍不能断。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点