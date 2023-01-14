德语媒体：“负责赚钱的人现在必须要返回中国的工厂了”

（德国之声中文网）随着中国防疫政策的大幅放宽，德国经理人们纷纷返回中国。《法兰克福汇报》发表的一篇文章描写道：“虽然入境者在海关通关处被询问半天，但是毕竟不需要在隔离宾馆住上几周的时间了。来自德国施瓦本地区的一个中型企业的亚洲地区经理也是这样返回了太仓。汽车行业许多供应商都在距离上海不远的太仓安家落户。……去年这位经理人曾在中国接受过长达4周的严格隔离，还有几个月的时间不能离开自己的住宅。这之后他逃到了新加坡。现在返回了太仓。很显然，德国企业也不想错过外界对世界第二大经济体期待的复苏。”

去年12月，中国出口同比下滑了近10%，甚至超过了前一个月。上周末，北京首次公布了新冠病毒造成的死亡人数：自12月8日到1月12日，院内统计的死亡人数接近6万人。外国专家估计实际数字要高出十倍。经济学家们也认为，中国经济要到3月或4月才会恢复。

《法兰克福汇报》发表的文章写道：“每个人都相信，中国的经济会重新增长。……世界银行去年对中国经济增长的预测是2.7%，今年为4.3%。德国经济界也重新充满乐观的情绪。太仓的这位德国经理说：‘过去两周，新冠病毒横扫了我们工厂，因病缺勤率高达近80%。但是我们都挺过来了，大家都重新回到工作岗位。我们没有失去任何一位员工。’不过，隔离时期的场景以及12月刚刚放开时的混乱景象无法提升中国作为工作地点对外国人的吸引力。”

“那些已经在中国工作的外国人得到的津贴几乎没有增长。一位仍在新加坡工作的德国人说：‘人事部固执得很。’他为一家在华大型化工企业工作，‘他们被要求让企业重新全面运转。但是他们也知道，现在每个人都想赚更多的钱。’一些猎头也试着找到一些刚毕业的年轻人去中国工作。不过在新加坡工作的这位德国人说，谁现在第一次被派去中国，谁手上就握着好牌可以谈外派条件。因为找到合适的人并不容易。他说：‘但是并不比向印度和越南派遣员工难，毕竟去中国还是被看作是事业提升的加速器。’”

文章写道：“疫情期间，德国很多企业雇员的家属被迫离开上海前往新加坡。子女们在新加坡读国际学校，太太们或先生们享受这座花园城市的奢侈生活。而负责赚钱的人现在必须要返回中国的工厂了。”

文章写道：“中国人也没有让外国人的‘归来’变得那么容易：例如中国还没有恢复用于迅速通关的APEC商务旅行卡。甚至目前都还没有发放多次往返的商务签证。对于那些常年在亚洲奔波的‘空中飞人’们来看，目前的航空交通状况糟糕透顶，各条航线都超员预订，航空公司的服务全部都向廉价航空公司看齐，对黄金会员的要求一再升高，就连新冠检测和签证申请有时候都显得混乱。”

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



航空业中国市场恢复速度将慢于预期

德国行业新闻网站airliners.de发表文章指出，虽然中国结束严格的清零政策之后，私人和商务旅行的需求大幅增长，但是专家们分析认为，由于欧美国家对来自中国的旅客提出新冠病毒检测要求，再加上可使用的长途飞机数量的短缺以及新航线所必须提交的申请，这些都会为航空业恢复疫情前的航空时间表踩下刹车。

专家们认为，在放宽旅行限制后，进出中国的国际航空交通将缓慢增长，因为目前航空公司并没有大幅增加前往中国的班次。但是全球飞机租赁公司Avolon预测，由于中国的开放，亚洲将迅速复苏。全球航空运输量最早将在6月达到疫情前的水平，比目前行业内假设的速度要快。

文章写道：“航空数据分析公司Cirium（睿思誉）认为，由于疫情而在地面上停放了两三年的适合长途飞行的客机首先要先经过适应调试，立刻就可以投入使用的飞机数量有限。欧洲人可能会先集中精力着眼于利润丰厚的跨大西洋交通的强劲复苏。航空问题专家格拉博夫斯基（Bertrand Grabowski）说，还有一个瓶颈就是维护能力的不足。在经历了漫长的休息之后，飞机必须要通过全面的技术检查。”

文章指出，“从航空数据分析公司Cirium提供的数据来看，今年1月份往来中国航班的总数同2019年相比，仅为2019年同期的11%。该公司判断，到了4月份，该比例有望上升至25%。Cirium旗下的Ascend航空咨询公司顾问莫里斯（Rob Morris）说：‘中国市场会回来的，但是可能会比我们期待得慢一些。这要取决于客户的信心。’”

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