德语媒体：“负责赚钱的人现在必须要返回中国的工厂了”

随着中国防疫政策的大幅放宽，德国经济界也重新充满乐观的情绪，德国企业纷纷要求德国经理人们返回中国。《法兰克福汇报》观察到，德国经理人返回中国的过程并不是那么顺畅。德国航空业内媒体分析认为，中国航空市场恢复的速度会和外界的期待有所差距。
（德国之声中文网）随着中国防疫政策的大幅放宽，德国经理人们纷纷返回中国。《法兰克福汇报》发表的一篇文章描写道：“虽然入境者在海关通关处被询问半天，但是毕竟不需要在隔离宾馆住上几周的时间了。来自德国施瓦本地区的一个中型企业的亚洲地区经理也是这样返回了太仓。汽车行业许多供应商都在距离上海不远的太仓安家落户。……去年这位经理人曾在中国接受过长达4周的严格隔离，还有几个月的时间不能离开自己的住宅。这之后他逃到了新加坡。现在返回了太仓。很显然，德国企业也不想错过外界对世界第二大经济体期待的复苏。”
去年12月，中国出口同比下滑了近10%，甚至超过了前一个月。上周末，北京首次公布了新冠病毒造成的死亡人数：自12月8日到1月12日，院内统计的死亡人数接近6万人。外国专家估计实际数字要高出十倍。经济学家们也认为，中国经济要到3月或4月才会恢复。
《法兰克福汇报》发表的文章写道：“每个人都相信，中国的经济会重新增长。……世界银行去年对中国经济增长的预测是2.7%，今年为4.3%。德国经济界也重新充满乐观的情绪。太仓的这位德国经理说：‘过去两周，新冠病毒横扫了我们工厂，因病缺勤率高达近80%。但是我们都挺过来了，大家都重新回到工作岗位。我们没有失去任何一位员工。’不过，隔离时期的场景以及12月刚刚放开时的混乱景象无法提升中国作为工作地点对外国人的吸引力。”
“那些已经在中国工作的外国人得到的津贴几乎没有增长。一位仍在新加坡工作的德国人说：‘人事部固执得很。’他为一家在华大型化工企业工作，‘他们被要求让企业重新全面运转。但是他们也知道，现在每个人都想赚更多的钱。’一些猎头也试着找到一些刚毕业的年轻人去中国工作。不过在新加坡工作的这位德国人说，谁现在第一次被派去中国，谁手上就握着好牌可以谈外派条件。因为找到合适的人并不容易。他说：‘但是并不比向印度和越南派遣员工难，毕竟去中国还是被看作是事业提升的加速器。’”
文章写道：“疫情期间，德国很多企业雇员的家属被迫离开上海前往新加坡。子女们在新加坡读国际学校，太太们或先生们享受这座花园城市的奢侈生活。而负责赚钱的人现在必须要返回中国的工厂了。”
文章写道：“中国人也没有让外国人的‘归来’变得那么容易：例如中国还没有恢复用于迅速通关的APEC商务旅行卡。甚至目前都还没有发放多次往返的商务签证。对于那些常年在亚洲奔波的‘空中飞人’们来看，目前的航空交通状况糟糕透顶，各条航线都超员预订，航空公司的服务全部都向廉价航空公司看齐，对黄金会员的要求一再升高，就连新冠检测和签证申请有时候都显得混乱。”
德国行业新闻网站airliners.de发表文章指出，虽然中国结束严格的清零政策之后，私人和商务旅行的需求大幅增长，但是专家们分析认为，由于欧美国家对来自中国的旅客提出新冠病毒检测要求，再加上可使用的长途飞机数量的短缺以及新航线所必须提交的申请，这些都会为航空业恢复疫情前的航空时间表踩下刹车。
专家们认为，在放宽旅行限制后，进出中国的国际航空交通将缓慢增长，因为目前航空公司并没有大幅增加前往中国的班次。但是全球飞机租赁公司Avolon预测，由于中国的开放，亚洲将迅速复苏。全球航空运输量最早将在6月达到疫情前的水平，比目前行业内假设的速度要快。
文章写道：“航空数据分析公司Cirium（睿思誉）认为，由于疫情而在地面上停放了两三年的适合长途飞行的客机首先要先经过适应调试，立刻就可以投入使用的飞机数量有限。欧洲人可能会先集中精力着眼于利润丰厚的跨大西洋交通的强劲复苏。航空问题专家格拉博夫斯基（Bertrand Grabowski）说，还有一个瓶颈就是维护能力的不足。在经历了漫长的休息之后，飞机必须要通过全面的技术检查。”
文章指出，“从航空数据分析公司Cirium提供的数据来看，今年1月份往来中国航班的总数同2019年相比，仅为2019年同期的11%。该公司判断，到了4月份，该比例有望上升至25%。Cirium旗下的Ascend航空咨询公司顾问莫里斯（Rob Morris）说：‘中国市场会回来的，但是可能会比我们期待得慢一些。这要取决于客户的信心。’”
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