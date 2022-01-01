德语媒体：贝尔博克尚缺外交手腕

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"贝尔博克想要把德国引向危险的歧途"为题，刊发由总编Eric Gujer撰写的专栏评论指出，德国绿党注重人权的理想主义外交理念和当今不稳定的世界局势格格不入。作者认为，新一届德国政府应当尽快学会实用主义外交，而不是任由外长贝尔博克(Annalena Baerbock)将外交当作"世界范围的内政"。

"在内政方面，假如常规的制衡机制失效，冲突很快就会激化，美国民主党和共和党势不两立就是例证。这种冲突的终极形态就是内战，直到其中一派获取彻底的胜利。而外交的机制则完全不同。即便在冷战时期，西方与苏联依然能克服极其深刻的意识形态鸿沟展开合作，其前提则是双方互相认可存在权。两方都尊重对方的领土完整，只会有限度地介入对方内政。"

"内政讲究的是谁对谁错，各派都力争按照自己的政治原则去构建社会。而在外交领域，关键则是避免战争。谁将内政外交混为一谈，谁就是认为，非要分清对错比维护和平还要更重要。用更通俗的话说：谁试图按照自己的理念去改造别国，谁就是在准备引发冲突。美国前总统小布什当年就想要把伊拉克打造成阿拉伯民主模范，他就把美军士兵派向了那里。"

"回到贝尔博克的议题：她认为，'价值观导向外交始终是对话与强硬的两重奏'。为了将北京的侵犯人权行为钉上耻辱柱，贝尔博克正在宣扬介入中国内政。具体手段包括抵制新疆制造的产品，'因为新疆存在普遍的强制劳动现象'。她还不排除政治抵制北京冬奥的可能性。这位德国新外长有意和前总理默克尔的谨慎对华政策拉开距离，认为'从长远来看，沉默不是外交形式，尽管有些人近年来一直以为它是。'"

作者接着指出，贝尔博克的这种理念，有可能把德国引向危险的歧途。"贝尔博克所面对的世界，已经不再是那个由西方主导、西方价值观能够轻松传播的世界。贝尔博克所面对的新世界中，美中冲突正在激化，北京不仅仅在南中国海挑衅，还在台海问题上咄咄逼人。华盛顿则在试图围堵中国，为此打造了美国、英国、澳大利亚的新联盟。"

文章警告说，今后十年的国际形势将非常危险，因此德国外交应当确立两项最重要目标：维护世界和平、捍卫德国政治经济利益。但是这两项目标时常会构成矛盾，因此柏林今后将不得不做出一些艰难的权衡取舍。

"和柏林墙倒塌后的黄金年代相比，当今世界留给价值观外交、西方人权法治理念的空间已经大大缩小。世界已经剧变，而德国外交部却在新官上任后想搞旧世界的政策。绿党是最后一批仍在坚守自由化世界秩序理念的人，旨在用价值观和武器共同推动民主和市场经济。从这个意义而言，贝尔博克无意间继承了小布什的衣钵，历史往往就是那么矛盾。"

在文章最后，作者还担心，贝尔博克的外交理念和总理肖尔茨(Olaf Scholz)明显不一致，这将导致德国的外交政策运转失灵，无力担当欧洲领袖。"社民党对俄友好，还不愿损害德国经济在中国市场的经营。而绿党早在几十年前就鄙视社民党在外交方面的轻声细语，认为所谓的'以贸易促转变'不过是自欺欺人。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"缺乏足够的外交手腕"为题，刊评指出，尽管贝尔博克强调不去北京冬奥只是她的"个人决定"，但是作为外交部长，她应该明白，就算是个人决定，也充满了政治象征意味。

"在这个时间点公布这一决定，没能体现出贝尔博克的外交手腕。德国外长的突进，破坏了欧盟酝酿共同立场的努力。在欧盟层面上，各成员国外长在圣诞节前虽然还没达成共识，但是至少都有了寻找共同立场的意愿。法国总统马克龙已经表态反对'体育赛事政治化'。而贝尔博克的决定则是在试图施压。根据以往经验，德国的这种突进行为不会给某些欧洲邻国产生好印象。"

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