 德语媒体：象征性的政策会有用吗? | 媒体看中国 | DW | 07.12.2020

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德语媒体：象征性的政策会有用吗?

德国《世界报》刊发欧盟高官的客席评论呼吁，欧洲必须抓住机遇修复被特朗普破坏的欧美关系，携手美国共同应对中国挑战。德意志电台的评论则指出，面对中国蚕食香港的自由，西方国家的象征性抗议一点用也没有。

Hongkong Aktivisten Agnes Chow, Ivan Lam and Joshua Wong vor Gericht

黄之锋等人被判监，引发德语媒体连续多日关注

(德国之声中文网) 德意志电台以"体制之争的象征"为题，发表评论指出，中国正在步步蚕食香港的自治和民主，国际社会的抗议几乎没有效果。

"即便香港此前的抗议运动'无大台'，也没有起到多大作用。周庭、黄之锋等人去年夏天也曾被捕过，但很快被释放。而现在，他们被判刑。尽管他们的刑期并没有此前所担心的那么长，但是也远远长于必要。因为未经批准的集会而被判一年多监禁，这固然是在合法的限度内，但是又是否在合理的限度内呢？香港的司法体系曾经被认为是法治样板，如今却在满足北京杀鸡儆猴的愿望。"

"在宣判时，几名被告的反应并不相同，这也多少象征了这场抗议运动：周庭的绝望和眼泪、黄之锋的手势和呼吁坚持的口号，都在媒体中传播。他们不仅仅要被监禁，还将被剥夺5年的政治权利。这意味着他们出狱后也无法竞选立法会议员。而泛民派议员不久前刚刚宣布总辞，以抗议4名议员被收紧的规定剥夺了议员资格。至少从现在起，香港立法会只不过是一个象征性的议会，一具民主的空壳。"

"至于国际社会，各国部长或者议员频频表示抗议。但这同样也只是象征性的：这些抗议并不会真正改变对华政策。"

Symbolbild EU-USA

DW.COM

英国的《金融时报》29日引述一个欧盟政策草案，表示欧盟预计在美国政权转移之际，向美国提出一个共同对抗中国的新策略。双方预计在数位规范与新冠疫情等领域展开合作。

在美国选民焦急等待美国大选结果的同时，欧盟政要也对美国大选的可能结果做沙盘推演。专家认为，欧盟必须减少对美国的依赖，而德国也必须愿意承担更多责任。

德国北威州的一家从事卫星与无线通信技术研发的中型企业，不久前成为了中国航天科工集团的收购对象。不过，德国联邦政府现在出手喊停了这桩交易，指出收购将危害德国的国家安全。

欧盟与东盟之间的关系将升级为战略伙伴关系，这体现了两个国家联盟联合应对复杂国际局势的意愿。

德国《世界报》刊发了欧盟外交安全政策高级代表、欧盟委员会副主席博雷利(Josep Borrell)撰写的客席评论，分析了拜登时代的欧、美、中大三角关系。文章认为，拜登将是一个坚定推动民主国家之间团结的总统，欧洲必须抓住这个机遇，修复特朗普时期遭受严重破坏的欧美关系，共同应对专制国家对国际秩序的挑战。

"我们知道，中国崛起、中国不断增强的行动力、中美之间的争霸将继续深刻影响国际政治。面对来自中国的某些挑战，欧美必须共同商讨和应对。比如中国与外国之间的市场开放不对等问题、5G问题、北京在多边组织中试图推行另外一套标准、中国试图削弱国际社会在人权领域的共同行动等。"

"欧盟愿意推动一套讲究平衡的策略，一方面在气候政策等议题上与中国合作，另一方面在必要的领域遏制中国。为了实现此目标，欧盟将继续积极参与亚太事务，并且推动与亚洲民主伙伴的合作。许多志同道合的亚洲伙伴都希望欧盟能够更多地介入。与我们一样，这些国家也希望有一个开放、基于规则的国际秩序。这意味着，我们必须避免搞脱钩、搞封闭的小圈子团体，也不应该做出那些非黑即白的决策。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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《商报》刊评指出，新冠疫情让西方国家的体制竞赛对手中国加速成熟，欧美必须共同认真应对这一重大挑战。《青年世界报》则感叹西方药企不愿放弃新冠疫苗专利权，拱手将主导权让给中国人。

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