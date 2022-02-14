 德语媒体：谷爱凌热与″不宜拔高″ | 媒体看中国 | DW | 16.02.2022

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德语媒体：谷爱凌热与"不宜拔高"

具有中美双重背景的自由式滑雪选手谷爱凌已经成了北京冬奥会人气最高的明星，以至于她的出身、国籍以及收入都成了新闻话题。

Olympische Spiele | Peking 2022 | Ski Freestyle | Big Air | Eileen Gu

（德国之声中文网）针对日益升温的谷爱凌热，中国官媒《环球时报》前总编胡锡进前不久撰文呼吁："中国舆论对她的宣传要预留模糊地带，防止未来被动。"《法兰克福汇报》发自北京的报道称：

"中国允许外国人入籍以便他们为中国队效力，显然是个很大胆的举动。按照法律，中国并不允许双重国籍。但为了在奖牌榜上争取到较好的名次，中国方面做了网开一面的处理，本次奥运会上代表中国队出场的美国冰球选手Jake Chelios 证实，他并没有放弃美国国籍。但谷爱凌的国籍问题却敏感得多，毕竟她已经成了本届奥运的人气明星，同时又要顾及一系列赞助商的利益。因此中国方面当然要担心在话语权问题上陷入被动。胡锡进提出的警告也让外界得以一窥中国宣传机器的运作机制。

这种将对体育的热爱同政治信息相互结合的做法，也体现在官方对待日本籍花样滑冰选手羽生结弦的态度上。多年来，羽生结弦凭借精湛的滑冰艺术成了在中国热度极高的明星，也是唯一一个在中国拥有粉丝团的冬季项目选手。2017年，羽生结弦提醒一名中国选手摆正国旗的场面，中国官媒至今仍津津乐道。

中国外交部也一反以往对日本的粗暴态度，竟以日文发推祝贺羽生结弦参赛成功。去年九月，中方决定冬奥会将不允许外国观众入境后，中国外交部发言人华春莹就曾向日本粉丝承诺，'中国观众会给羽生结弦加油鼓劲，放心吧。'"

报道指出，除了购买冬奥会吉祥物的长龙之外，北京普通市民对奥运会的热情似乎并不算高。出于防范疫情的需要，只有小部分经过挑选的观众能获准进入现场观看比赛。

Olympische Winterspiele Beijing | Ski Star Eileen Gu

北京普通市民对冬奥会的热情并不算高。

"敢于公开对冬奥会提出批评的北京人非常之少。一名政治学者在'博登湖餐厅'的一个角落里表示：'很多知识分子有意识地对本届奥运会采取了不看不谈不传播的态度，目的就是要说明，这不是我们的奥运，而是习近平的私家奥运。除此之外，大家也做不了什么。'习近平是要利用本届奥运，在秋季至关重要的党代会之前展示自己的权力。沉默的大多数对冬奥没有兴趣，因为冬季体育只有北京的中产阶级才玩得起。对于冬奥会成为社媒上的压倒性话题，这名政治学者认为这只是一个假象：'你能在微博上看到的，都是表面文章。'像他这样的批判性言论，在中国社媒上的确是看不到的。"

《世界报》发表评论称，过去一段时间以来，国际奥委会德国籍主席巴赫一方面在努力讨好中国政府，另一方面也在不断尝试化解国际社会对北京冬奥会的批评。评论指出，巴赫的行为充满了危险，很有可能落得两边不讨好的尴尬境地。：

China | Thomas Bach und Xi Jinping

因支持在北京举办冬奥会，国际奥委会主席巴赫招致诸多批评。

"冬奥会的开幕式上，巴赫的表现就'如履薄冰'。虽然他向国际政治发出了和平呼吁，但他极其模糊的措辞给人留下的印象并不深，相反留在大家脑海里的却是他对中国领导人习近平三次深鞠躬的画面。冬奥会之间，巴赫就在不断重复奥运会不应政治化的老生常谈，并以一个令人费解的例子强调这一观点：'如果一个演员被要求扮演哈姆雷特，那也不会有人期待他在舞台上发表政治观点。'

然而，仅仅是普京在开幕式礼宾席落座这一事实，就已经让巴赫的言辞显得近乎可笑。出席开幕式之前，正在向乌克兰边界集结军队的俄罗斯总统普京已经同中国党和国家领导人习近平举行了会晤。这就是最为明显的政治信号。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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