德语媒体：谷歌返华逐利 忘义何错之有？

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"谷歌进入中国市场将付出高昂代价"为题，刊发评论指出，火爆的中国市场正吸引越来越多的美国科技企业前往中国，但是这些企业可能因此在美国本土市场蒙受严重的声誉损失。

"火爆的中国互联网市场现在有着7.5亿网民，谷歌是不是应该在那里做生意？2010年，谷歌创始人之一布林(Sergey Brin)给出的答案是：不。当时，谷歌也宣布退出中国市场。布林当年明确指责了中国糟糕的人权状况，并将中国体制与他本人曾亲身体验的苏联极权体制进行了比较。在2010年谷歌退出中国之前，该公司曾因迎合北京当局需求对搜索结果进行过滤而在美国国内受到了持续的批评。"

文章接着指出，如今接替布林担当谷歌总裁的皮查伊（Sundar Pichai）似乎正在重新接近北京，而包括苹果、脸书在内的其他美国互联网企业也频频向中国示好。

"尽管中国市场看上去非常有利可图，但是，西方企业如果考虑了所有因素，就会发现他们会付出高昂的代价。首先，他们必须向中国政府妥协，迎合中共的要求对其产品进行删减、过滤、改动。即便如此，他们也难以摆脱中国当局的干预，而依然依赖北京的恩赐。其次，这些企业前往中国扩张，会引发内部员工的抗议。在硅谷的高科技企业内，持左翼政治立场的员工非常多，而且他们面对雇主时其政治立场也异常鲜明。就在不久前，在谷歌与美国国防部的合作问题上，谷歌员工迫使管理层承诺，今后不再签署违反普遍人权规范的合作协议。重返中国扩张的计划如何与这一承诺相容？一些谷歌员工正在社交媒体上就此提出质疑。谷歌正在进行一场危险的游戏，冒着丧失员工忠诚度的风险。"

"而且，在美国政坛，中国也越来越成为敏感话题。就在6月底，多名参议员致信谷歌总裁皮查伊，批评谷歌与华为的合作。卢比奥参议员(Marco Rubio)本周三还问道，为什么谷歌不能与五角大楼合作，而却可以和中国政府合作？"

"由于中美贸易战，两国间的政治态势还会进一步紧张。因此，这个问题愈发紧迫：如果考虑所有的因素，进入中国市场这一决策是否还划得来？"

《新奥斯纳布吕克报》的评论则以"这当然是审查，但是……"为题，认为这不过是一家跨国企业主动遵守当地法规而已，谈不上什么丑闻。

"汽车厂商在外国市场销售汽车，必须要遵守当地的相关法规，比如尾气排放标准。德国大众汽车已经在美国市场有了痛苦的经历。谷歌的搜索引擎，又凭什么不应该去遵循这一简单的市场法则呢？如果这家美国巨头想要进入7.3亿网民的巨大市场，就必须遵守中国的规则。在阿联酋等国家，情况也没什么两样：那里也有许多搜索结果因宗教原因而被屏蔽。"

"这当然是审查，在一个理想的世界中，这当然绝不应该存在。但是，既然我们的世界就是这副样子，那么不同的国家就有不同的自由尺度和不自由尺度。这绝不是说，自由民主国家就可以不再坚持去捍卫公民自由、人权标准。但是，平心而论，要是中国用户或者阿联酋用户无法使用谷歌，又能有什么益处呢？完全没有。在逃税、侵犯著作权等问题上，我们尽可以批评谷歌，但是其重返中国却并非批评的理由。"

乌尔姆出版的《西南新闻报》以"为什么对谷歌的抨击很天真"为题，认为如果要指责谷歌见利忘义，那么西门子、戴姆勒等企业也同样应该被指责。

"八年前，谷歌退出中国市场，并不是因为其宣称的崇高道德动机，而是因为该公司觉得受够了中国政府的指手画脚。就像许多外国企业一样，谷歌也受到了中国当局的不公平对待，受益的则是中国本土搜索引擎服务商百度。最终，中国黑客对这家美国互联网企业的攻击，成为了压倒骆驼的最后一根稻草，谷歌宣布退出中国。"

"如果现在谷歌重返中国的消息是真实的，那这更相关于中国的权力，而非谷歌的道德观念。这将意味着，即便是来自硅谷、无所不能的互联网巨头，也无法承受放弃巨大的中国市场之后果。因此，对谷歌进行道德指责的做法是不公平的。要是公平的话，我们也应该用同样的标准来指责西门子、戴姆勒等企业。"

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