德语媒体：谷歌是如何重返中国的？

（德国之声中文网）今年8月，调查新闻网站The Intercerpt报道称，谷歌计划重返中国，并为中国市场量身定制搜索功能，可以屏蔽特定的网页和搜索词。《法兰克福汇报》9月21日一篇题为"谷歌是如何悄然无息地回到中国"的文章再次聚焦该话题，写道："要回答谷歌为何竭尽全力想要挤进中国这个问题，只需要一个数字：8亿。这是中国网民的数量。他们中98%用智能手机上网，即便走路时眼睛也不离屏幕，以至于一些中国城市考虑为智能手机用户专开一条人行道，避免让他们和骑车的人、其他行人撞到一起。"

文章写道，中国网络经济发展速度惊人。如今，购物 、付款、旅游……几乎干什么都需要网络。此外，中国希望通过人工智能实现经济革命，谷歌自然也想从中分一杯羹。

"5月，这个企业（谷歌）悄然无声地在上海用另一个名字注册了一个谷歌自动驾驶（Waymo）的子公司。6月，谷歌向中国第二大电商平台京东投资了5.5亿美元，这应该不是因为京东的严重亏损，而主要是为了向北京表达善意。又过了一个月，谷歌在中国发布了一款基于人工智能的绘画游戏'猜画小歌'--使用的正是其中国竞争对手腾讯的微信平台。"

"……今年1月，谷歌向直播平台"触手"投资了1.2亿美元。从那个月起，中国网民又可以通过浏览器使用谷歌地图了。不过，只有地图是谷歌的，如果用户尝试着导航，就会自动跳转至阿里巴巴的汽车导航软件。"

文章在最后写道，中国不少网络专家将谷歌回到中国，看作是支持中国建设。毕竟和谷歌比起来，"中国第一大搜索引擎百度简直是灾难"。"然而谷歌也会为重返中国付出代价。The Intercerpt网站近日报道称，谷歌的中国浏览器项目不仅会对"人权"、"诺贝尔和平奖"这些搜索词条进行审查，还会将搜索行为与这名智能手机用户的手机号关联起来。如果谷歌将这些数据交给中国安全部门，就让当局不仅能够封锁内容，也能跟踪、追踪那些敢于提问的中国人。"

特朗普对中国的征税一波又一波

特朗普的"大棒政治"

"如果现在寻找美国在世界政治中的外交足迹，应该找不到什么。美国正在经历一个外交贫瘠时期。这既要归功于这位美国总统--他不理解也不理会战略，也要归功于这个仅仅试图弥补其国家元首最严重错误的政府"，《南德意志报》9月22日的评论文章在开头这样写道。

"这个美国政府缺乏外交手段和政治想象，取而代之的是独特的大棒政治--制裁、关税还有恐吓。……这种政治不需要国际机构、不需要军队、不需要盟友。它是孤立和缺乏想象力的证据。它很危险。"

"这种大棒政治的最新果实，就是在对华贸易政策以及对俄制裁（也波及中国）中不留余地的挑衅。"

作者随后写道，尽管无论是对华贸易问题还是对俄制裁都有其合理之处，但特朗普政府越来越陷入矛盾之中，因为陈词滥调的世界观而要面对攻击。这位总统本人给出了最好的例子：比如，他对普京的好感是显而易见的；他的独立性因为"通俄门"打了折扣；他的行为受到特别调查员以及邻近的中期选举的驱使。"在这种混合的局面下，不可能有干净的政治。特朗普目前采取对俄制裁，只是在对国会和议员们说：看，我这不是在打击俄罗斯嘛，多给我点空间吧。他对俄罗斯的信息是：相信我，并接受这一棒，因为我会保护你们免受国会更严厉的制裁。"这种对俄政策将因其自身的矛盾性而失败。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]