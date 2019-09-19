德语媒体：“谎言就是谎言”

（德国之声中文网）德国《图片报》关注到德国自民党联邦议院议会党团在一份新的提案中要求德国停止向中国提供金融援助。该党议会党团提出，德国应该立刻终止向中国提供低息贷款。

这篇题为"纯粹的精神错乱"（Blanker Irrsinn）的文章介绍说，2017年一年德国向中国提供的发展援助总额就达到6.28亿欧元。另外2013年以来，德国复兴信贷银行和德国投资与开发有限公司还为中国在机械制造、化工、电子和汽车工业等领域的职业技术培训提供了6.3亿欧元的低息贷款。

文章引述自民党联邦议会党团发展援助委员会负责人茵得比克（Olaf in der Beek）的话说："谁要是还给中国钱，让他们在高科技领域超过我们，那就是纯粹的精神错乱。"

文章写道，"专家们认为，中国强烈反对修正其发展中国家地位，原因就是它不想放弃发展中国家地位带来的好处。与此同时，中国不但不指望外国的发展援助，反而是它自己已经成为全球最大的援助国之一"。

"中国向'一带一路'注入的大量投资同它的地缘战略利益紧密相连。特别是在非洲，中国想通过提供金融援助和修建基础设施建设扩大自己的影响。受援国将因此背上沉重的债务负担，也会由此变得长期依赖中国"。

文章写道，"自民党要求联邦政府提前结束向中国提供低息贷款。不是用在职业教育培训领域的低息贷款应该最迟在2021年终止，取而代之的是符合金融市场常规利息的普通贷款"。

文章结尾处再次引述茵得比克的话说："没人真的会相信，'中国制造2025'名义下的攻势只是一个巧合。中国是要超越'Made in Germany'，而德国联邦政府竟然还用低息贷款去资助中国。这一现象必须要结束了。"

瑞士《新苏黎世报》就中国外长王毅出访瑞士发表了一篇题为"谎言就是谎言"（Lügen sind Lügen）的文章。

文章开篇就写道："如果像瑞士这样的民主国家不再和其它（非民主）国家搞贸易往来，停止政治联络，那么这对谁有好处呢？或者我们至少应该公开地批评不民主的国家，这能让我们在国内选民面前看起来形象高大而且也能让自己的良心好过一些？"

文章介绍，本周二，中国外长王毅到访瑞士，同瑞士总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)和瑞士联邦委员兼外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)先后举行了会晤。2017年两国协定，以后每年两国外长都定期举行"战略对话"。

文章写道："（双方之间）并不缺少具有争议的话题。比如人们可以立刻想到仍在进行的美中贸易战、香港街头的抗议、中国为维族人设置的再教育营、在新丝绸之路战略下中国兴起的投资攻势……双方外长在会晤后举行的新闻记者会上也证实，会晤中的确谈到这些内容。……"

"世界强国或者地区强国喜欢去干涉其它国家的内政，因为他们想根据自己的权力地位去发挥作用。像瑞士这样的小国在跟像中国这样的大国打交道的时候本能的就会显得更为克制。但是瑞士联邦委员会不想给外界形成这样一种印象，好像在面对一个大国的时候，瑞士只能卑躬屈膝，对人权问题一个字都说不出口。瑞士联邦委员卡西斯在新闻记者会上主动介绍说，双方也谈到例如香港抗议和维吾尔人权等较为棘手的话题。他说，中方在这些话题上的态度'十分坦率'"。

文章写道，"人们不禁会问道，这到底是什么意思呢？在记者会上，中瑞两国的记者都分别只能提两个问题，而且还不能追问--这很可能是应中国客人的要求。后来卡西斯解释说，中国人的坦率可以理解为，中国人直接指出，人权问题是中国的内政。王毅外长在媒体面前强调说，'有一些人永远不会停止说中国的坏话'。在回应对中国侵犯人权的指责时他用'不属实'予以驳斥。后来他又进一步说，'谎言就是谎言'。几年前，王毅有一次出访加拿大的时候对一位加拿大女记者说：'你的提问，充满了对中国的偏见, 和不知道从什么地方来的傲慢，我是完全不能接受的。'"

文章最后写道："由于周二记者会上记者们提的都是人畜无害的问题，所以倒是没有上演（加拿大的）那一幕。瑞士在遇到中国人权问题时的处理态度更像是如履薄冰。在（外交）会谈上虽然会谈起，但是其实只是为了维护自己的自尊心和面子。和美国的大嗓门完全不同，因为小小的瑞士嗓门大起来的话，既会伤害双边关系，又不会帮助到中国境内的任何人。所以人们把这个称为现实政治。"

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