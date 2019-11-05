德语媒体：谈判目标远未达到

(德国之声中文网）在全球经济普遍不景气的大背景下，如果中美贸易战继续恶化只能使全球经济雪上加霜。周四从北京和华盛顿传来的消息令人有理由认为，中美至少暂时避免了全面爆发贸易战的危险，全球股市均对这一最新发展做出积极回应。但《商报》评论认为，现在就庆祝大功告成，显然还为时尚早。这篇题为《谈判目标远未达到》的评论写道：

"绝不应当高兴过早。可以将香槟放进冰箱做准备，但绝不要开瓶畅饮。至签署所谓的第一阶段协定，还有许多尚未解决的问题。毕竟到目前为止，是否签署这一协议还没有定论。不要忘了，上一次双方也是说协议即将签署。但不久后，谈判中断，随之而来的是双方互加关税。

"到目前为止，双方连签署协定的时间和地点都没有确定。时而有消息称，中美领导人会在大豆产区爱荷华州举行峰会，也有人称，两人会面的地点会选在冰天雪地的阿拉斯加。观察家们认为，双方要到12月中旬才能达成共识。"

评论接着指出，中美双方也许真有可能会在圣诞节前签署协议，毕竟特朗普总统因乌克兰丑闻面临弹劾压力，急需拿出外交成果安慰选民，而习近平也急需为开始滑坡的国民经济提供强心剂：

"习近平要想履行其2010至2020年人均收入翻番的承诺，就必须保障明年经济增长至少为6%。但分析人士普遍认为，如果中美贸易争端继续下去，这一增长目标就将无法实现。

"一个不争的事实是，所谓的第一阶段协定也和所有的协定一样，只有双方签字才能生效。而协议价值几何，也只能由时间来回答了。"

上海进博会

中美贸易争端出现转机的消息传出之际，中国国际进口博览会正在上海举行。而进博会的目的之一就是要向世人展示，中国愿意向世界开放市场，扩大进口。《法兰克福汇报》以《中美愿意减少关税》为题，报道了上海的进博会，文章写道：

"习近平在进博会的开幕讲话中，再次强调了自由贸易的重要性，内容还是那些世人早已耳熟能详的老说法。但是人们也很清楚，中国更希望全世界向中国开放市场，反之则不尽然。习近平之后，接着演讲的则是作为贵宾出席的法国总统马克龙，他讲出了东道主想讲而没有讲的话：他对特朗普及其惩罚性关税提出强烈批评。马克龙说，贸易战只会两败俱伤，没有胜者。

"今年十月中旬特朗普就曾宣布过，中美双方已经就所谓第一阶段协定达成原则性共识。根据目前所掌握的信息，这份协议中其实排除了所有的核心争议，比如美方如何监督中国放弃工业间谍和盗用知识产权行为的承诺，以及如何应对'中国制造2025'规划，中国期望通过这一大规模国家补贴计划，使自己成为高科技领域的世界头强。取而代之的第一阶段协定的主要内容是，中国如何大规模扩展从美国进口大豆、玉米以及肉制品的数量。"

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