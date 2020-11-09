德语媒体：谈人权 就断网

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》以《断网》为题报道了周一发生的这次事件。报道称，鉴于驻华欧洲企业面临越来越多的政府干预以及产权保护问题，欧盟议会举行了这次听证会，议员们也询问了中国的人权状况：比如新疆是否存在维吾尔人被强制劳动的问题，以及这些产品是否也会提供给欧洲厂家等等。文章写道：

"欧盟议会连线接入的专家是欧盟商会常驻上海的代表伍德克（Jörg Wuttke）。他擅长同中共官员打交道，但也敢于仗义执言。他谈到了中国在气候保护方面的承诺，以及产权保护等方面的问题。但当他说到'现在来谈谈人权问题吧…' 网络连接突然中断。此后多次尝试重新连接都未能成功。

不了解中国安全机关运作方式的人，恐怕会认为这只是一次令人烦恼的网络故障，当时在场的大多数欧盟议员也都认为这只是无线网络不够稳定而已。"

文章作者写道，作为常驻北京的记者，他深知网络中断绝不是偶然事件。因为每逢敏感话题，记者的网络也都会准时发生"故障"。文章接着写道：

"习近平领导下的中国，已经不再花费力气去掩饰打压言论自由的行为了。但是，中国政府居然会在欧洲议会公开展示真面目，就不能不说是一件颇有讽刺意义的事了。

周二，一度被噤声的欧盟商会驻华代表伍德克表示：'我从来没遇到过这种事情。这也许说明中国当局正变得越来越紧张。不过，在欧洲议员面前暴露这种心态，只能达到适得其反的效果。'

因为这样一来，欧洲议员就完全有理由质问：我们真的应该同中国放开了做生意吗？"

拜登“危害”更大？

《新苏黎世报》撰文指出，拜登当选美国总统，对中国来说，并非一件好事。因为特朗普虽然采取了极其强硬的对华政策，双边关系陷入紧张。但对北京来说，特朗普放弃了美国的世界领袖地位，从而也就为中国提供了更大的国际空间。这篇题为《中国为什么更喜欢特朗普》的文章写道：

"美国新政府的多边主义路线对习近平来说藏着巨大的风险。同特朗普不同，拜登会试图团结欧洲和亚洲的盟友，共同对抗中国。中国的美国问题专家孙成昊称之为'意识形态联盟'。中国将因此面对一个强大的同盟，促使其推行政治及经济改革的压力也将与日俱增。对中国政府而言，从长远角度看，拜登的危害要远远大于特朗普。因为北京认为，特朗普飘忽不定的施政方式，长远来看更会损害美国的利益。

拜登曾批评特朗普的贸易保护主义措施并强调，过去四年当中，中国的战略地位得以提升，而美国的战略地位遭到削弱。但拜登并不是自由贸易的捍卫者。鉴于中国的强硬政策，拜登很有可能会继续保留对华关税。

而中国可能还会被间接设置一些贸易障碍。拜登团队中有人提出收取'二氧化碳排放费'的建议。如果华盛顿采纳这一建议，那么中国出口美国的产品将会因交付这笔费用而变得昂贵。"



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