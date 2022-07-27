 德语媒体：调停乌克兰战争不能指望中国 | 媒体看中国 | DW | 28.07.2022

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德语媒体：调停乌克兰战争不能指望中国

德国《明镜周刊》撰文指出，期待北京成为乌克兰冲突的和平调解方，这只是一厢情愿。评论分析认为，中国缺少动用全部力量寻求解决和平解决方案的动力。《南德意志报》分析北京在能源方面的超前部署策略。

Kombobild Selenskyj, Xi Jinping und Putin | Symbolbild China als Vermittler

相信中国会成为乌克兰冲突的和平调解人? 该文作者不这样认为

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乌克兰军方称，俄罗斯正部署更多军队以攻占顿巴斯地区北顿涅茨克市。与此同时，德国社民党官员表示，德国不适合作为战争调解人，建议由中国或其他在联合国大会一直保持缄默未谴责俄罗斯的国家出面调解。

俄罗斯入侵乌克兰战事陷入胶着，有意见认为只有中国才能担起外交调停的重任，解决这场危机。政论家邓聿文，北京虽然可能加大斡旋力度，但不太可能以调停人的身份出现在谈判桌上。

观察家们普遍认为，尽管并没有迹象显示北京在帮助莫斯科逃避西方制裁，但中国大量购买俄罗斯原油和天然气仍引起华盛顿极为不满，从而提升了美国对中国采取报复性措施的风险。

根据货物跟踪服务机构Vortexa Analytics的估算，中国5月份的俄罗斯海运石油进口量飙升至接近创纪录的110万桶/日。知情者称，俄罗斯5月份的石油出口量大约为2400万桶，比4月份增长6%。

（德国之声中文网）《明镜周刊》发表评论文章指出，虽然中国对俄罗斯拥有很大的影响力，但是对中国在乌克兰战争中发挥调解作用的期待是错误的，因为这不符合北京的战略利益。

评论开篇便指出："寄希望于中国人能够阻止普京，这是基于一个根本性的致命误解：即如果西方投桃报李，北京就会愿意这样做，或者至少可以被说服这样做。很少有证据表明情况是这样的，所以只能说是一厢情愿。世界不能相信中国会成为乌克兰冲突的和平调解人。"

评论指出，虽然中国和乌克兰两国之间拥有良好的外交关系，但是乌克兰战争爆发以来，中国在意识形态上、宣传上和政治上都支持俄罗斯的立场。北京方面还将战争的责任归咎于西方，尤其是美国。

评论写道："在中国官方的叙述中看不到东欧人自己的意志和作用。相反，他们被看作是地缘政治棋盘上的棋子，依照美国的意志前进或者后退。"

"以这种方式理解，北约东扩和乌克兰向西靠拢并不是基于东欧人的合法利益，而是基于美国围堵、羞辱和威胁俄罗斯的恶意计划。因此，俄罗斯的侵略战争是一种防御性的演习--正是'当你把一个大国逼到墙角时'会发生的一样。当然，中国认识到与自己所在的印太地区的相似之处，美国正在与志同道合的伙伴建立新的安全协议。"

评论写道："当然，中国也明显表示拒绝新的冷战，毕竟它希望继续进入西方市场并获得先进的技术。但这并不意味着北京长时间以来没有按照这些思路思考和行动。从军事武装到'双循环'的经济战略，中国试着尽可能地实现自给自足。这说明北京已经着手准备工作了。这当中也包括分化西方的努力。中国鼓励西方得到机会就应该实现'战略自治'。"

评论最后写道："如果中国参与斡旋乌克兰冲突，显然会带来美中关系的改善，北京也会在西方社会赢得掌声，但是这会带来长久的和谐气氛吗？北京方面认为，从历史规律来看，一切都还会照旧，也就是说包括台湾、香港、新疆等话题在内的所有争议点都还会存在。"

"在这种复杂的情况下，中国缺少动用全部力量寻求解决和平解决方案的动力，因为乌克兰只接受继续围剿俄罗斯的方案，并且继续允许乌克兰向西方靠拢，而后者则加强美国的地位，但不管哪一项都不符合北京的利益。"

Straße von Malakka

中国担心马六甲海峡被美国封锁，80%的中国进口能源经过这条通道

北京的能源超前部署

德国新近被能源安全问题搞得焦头烂额，但是中国早就开始应对解决这个问题。对北京而言，实用主义是解决问题的重点：人权问题和气候保护并不重要，主要是价格合适。

《南德意志报》发表文章指出，中国80%的原油进口都是通过马六甲海峡运输的。北京方面担心，如果台湾问题引发武装冲突，美军可能会封锁海运线路，切断中国至关重要的能源供应。因此一定要找到替代路线。

文章写道："北京把鸡蛋放在不同的篮子里。人权问题无关紧要，关键是价格合适。乌克兰战争开始前，沙特曾是中国最主要的石油供应国，但是沙特的地位现在已经被俄罗斯取代。同时，中国向沙特的死敌伊朗购买石油。由于美国的制裁，伊朗无法向西方国家出口石油。由于俄罗斯的竞争，伊朗也被迫压低价格。最后，中国也正在大力投资向美国购买液化天然气，这可以被看作是对莫斯科的挑衅。但是中国有能力这么做，因为它对能源的巨大渴求使它在全世界都拥有强大的市场力量。德国现在正在寻找其它的天然气供应国，例如卡塔尔，在这个市场上它必须要和完全不是一个重量级的中国竞争。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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