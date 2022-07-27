德语媒体：调停乌克兰战争不能指望中国

（德国之声中文网）《明镜周刊》发表评论文章指出，虽然中国对俄罗斯拥有很大的影响力，但是对中国在乌克兰战争中发挥调解作用的期待是错误的，因为这不符合北京的战略利益。

评论开篇便指出："寄希望于中国人能够阻止普京，这是基于一个根本性的致命误解：即如果西方投桃报李，北京就会愿意这样做，或者至少可以被说服这样做。很少有证据表明情况是这样的，所以只能说是一厢情愿。世界不能相信中国会成为乌克兰冲突的和平调解人。"

评论指出，虽然中国和乌克兰两国之间拥有良好的外交关系，但是乌克兰战争爆发以来，中国在意识形态上、宣传上和政治上都支持俄罗斯的立场。北京方面还将战争的责任归咎于西方，尤其是美国。

评论写道："在中国官方的叙述中看不到东欧人自己的意志和作用。相反，他们被看作是地缘政治棋盘上的棋子，依照美国的意志前进或者后退。"

"以这种方式理解，北约东扩和乌克兰向西靠拢并不是基于东欧人的合法利益，而是基于美国围堵、羞辱和威胁俄罗斯的恶意计划。因此，俄罗斯的侵略战争是一种防御性的演习--正是'当你把一个大国逼到墙角时'会发生的一样。当然，中国认识到与自己所在的印太地区的相似之处，美国正在与志同道合的伙伴建立新的安全协议。"

评论写道："当然，中国也明显表示拒绝新的冷战，毕竟它希望继续进入西方市场并获得先进的技术。但这并不意味着北京长时间以来没有按照这些思路思考和行动。从军事武装到'双循环'的经济战略，中国试着尽可能地实现自给自足。这说明北京已经着手准备工作了。这当中也包括分化西方的努力。中国鼓励西方得到机会就应该实现'战略自治'。"

评论最后写道："如果中国参与斡旋乌克兰冲突，显然会带来美中关系的改善，北京也会在西方社会赢得掌声，但是这会带来长久的和谐气氛吗？北京方面认为，从历史规律来看，一切都还会照旧，也就是说包括台湾、香港、新疆等话题在内的所有争议点都还会存在。"

"在这种复杂的情况下，中国缺少动用全部力量寻求解决和平解决方案的动力，因为乌克兰只接受继续围剿俄罗斯的方案，并且继续允许乌克兰向西方靠拢，而后者则加强美国的地位，但不管哪一项都不符合北京的利益。"

北京的能源超前部署

德国新近被能源安全问题搞得焦头烂额，但是中国早就开始应对解决这个问题。对北京而言，实用主义是解决问题的重点：人权问题和气候保护并不重要，主要是价格合适。

《南德意志报》发表文章指出，中国80%的原油进口都是通过马六甲海峡运输的。北京方面担心，如果台湾问题引发武装冲突，美军可能会封锁海运线路，切断中国至关重要的能源供应。因此一定要找到替代路线。

文章写道："北京把鸡蛋放在不同的篮子里。人权问题无关紧要，关键是价格合适。乌克兰战争开始前，沙特曾是中国最主要的石油供应国，但是沙特的地位现在已经被俄罗斯取代。同时，中国向沙特的死敌伊朗购买石油。由于美国的制裁，伊朗无法向西方国家出口石油。由于俄罗斯的竞争，伊朗也被迫压低价格。最后，中国也正在大力投资向美国购买液化天然气，这可以被看作是对莫斯科的挑衅。但是中国有能力这么做，因为它对能源的巨大渴求使它在全世界都拥有强大的市场力量。德国现在正在寻找其它的天然气供应国，例如卡塔尔，在这个市场上它必须要和完全不是一个重量级的中国竞争。"

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