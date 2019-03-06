德语媒体：谁说战争只有输家？

(德国之声中文网) 柏林出版的德国《世界报》以"中国正在行动"为题，刊发该报首席评论员Jacques Schuster的文章指出，在贸易战问题上，欧洲一味指责特朗普挑起冲突的做法是不对的，中国才是问题的根源。

"大多数欧洲的所谓聪明人，都咬牙切齿、故作镇定地奉劝狂野的白宫主人：战争永远不划算、最终只有输家。但是，他们却没有注意到，历史给出了相反的教训，有时，为了约束挑衅者，战争也有其必要性。他们同样没有注意到的还有另外一个事实：挑起贸易战的其实不是特朗普，而是北京当局。中国人以隐蔽的方式挑起了一场混合式贸易战，其手段包括间谍、夺取专利、披着民族主义外衣的肆无忌惮等。"

"特朗普没有躲避这场战斗。他意识到，留给这场战争的时间是有限的。只需要短短几年时间，中国就会崛起为世界强权，届时西方没准还不得不遵守中国人制订的规则。所以，美国总统冷酷而坚定地对中国商品加征关税，并不断威胁还会进一步调高税率。现在，这种冷酷显示出了效果。"

"在全国人大会议上，中国总理李克强承认，特朗普的措施已经对中国经济造成了重大影响，今年中国经济增长率预期只有6%左右，为近三十年来的最低值。中国正准备向美国认输。几天来，中美双方都在表示，贸易战已经临近尾声，即将达成一致。根据双方的描述，协议将包括技术转让、知识产权、汇率操控等多项内容。难道还要说'战争过后都是输家'吗？"

"这场贸易战所带来的结果，显然对欧洲也有好处。欧洲和未来的超级大国之间不仅仅有贸易战，还有科技战。如果能够解决掉前者，欧洲人至少能获得更多的周旋余地。"

"当然，特朗普依然是欧洲的'好朋友'。要是他从中国麻烦中脱身，就有可能将矛头对准欧洲，比如对德国汽车业加征关税。届时，德国以及欧洲都将遇到麻烦。"

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总理李克强在3月5日的人大开幕式上做政府工作报告

苏黎世出版的《金融经济报》则以"除了表态，中国还应该拿出更多东西"为题，刊发评论指出，贸易战也好，中国经济自身也好，都取决于北京当局如何贯彻全国人大制订的法律。

"外界尤其关心，中国政府响应开放经济诉求的意愿究竟有多强。这当然也和中美贸易战有关。如果北京在国企改革、平等对待外资企业等问题上不作出实质性让步，贸易冲突就无法长久地化解。"

"不过，在中国的专制体系下，全国人大颁布怎样的法律并不是太重要，关键问题还在于这些法律的执行。只要司法机关在面对行政力量时依然处于弱势，企业、投资者、普通公民就不得不忍受当局的肆意妄为。全国人大是否会真正落实'依法治国'，也是一个核心问题。"

"即便是忠于政权的中国私营企业以及投资者，也在呼吁进行司法改革。面对拥有优势政治资源的国资企业以及政府主管部门，他们也正遇到越来越大的麻烦。在信贷融资市场上，私营经济正因此而处于弱势。而且，由于缺乏法律稳定性等原因，知识产权在中国无法得到充分的保护。"

"这些都是中国经济近期明显降温的原因。政府尽管一再表示，境内外的私营企业依然在经济体系中有着中心角色--毕竟它们才是经济增长的主要引擎，而非那些通常效率低下的国企--但是，只要中国没有分权制衡的体系，这些意向性宣示不过是动听的言辞而已。"

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