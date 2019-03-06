 德语媒体：谁说战争只有输家？ | 媒体看中国 | DW | 09.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：谁说战争只有输家？

中美贸易争端到底促使中国作出了怎样的让步？北京当局又究竟应当怎样来应对中国经济降温？这些都是今年全国人大会议的重要议题，也是德语报刊评论版周末关注的焦点。

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

(德国之声中文网) 柏林出版的德国《世界报》以"中国正在行动"为题，刊发该报首席评论员Jacques Schuster的文章指出，在贸易战问题上，欧洲一味指责特朗普挑起冲突的做法是不对的，中国才是问题的根源。

DW.COM

从各方透露的消息来看，中美贸易谈判虽取得进展，但是短期内恐难达成协议。双方一致同意，在立场非常接近时才召开“特习会”。不过，中方贸易谈判副代表王受文倒是从一个关于牛肉汉堡和茄子鸡丁的细节故事里看到了希望。 (09.03.2019)

中国祭出的新政策，对内进行减税降费，对外扩大外资准入。政策出台之初，国际组织对其政策点赞，商业银行也拭目以待。 (08.03.2019)

许多外资在中国经营时都会被强制进行技术转让，这也成为美国总统特朗普持续关注、呼吁中国政府改善的问题。在人大会议第二天的记者会上，中国国家發展改革委官員再次强调，《外商投资法》将正面回应这个诉求。 (06.03.2019)

每年一度的中国人大会议开幕，经济成为本年最大焦点。 中国在近三十年来首次将经济增长目标定到低至6%，引發诸多揣测。 (05.03.2019)

根据报导，中美贸易战在2018年使美國公司和消費者每月損失44億美元。随之而来的关税戰带来的损失其实对于出口商伤害不大，而是转嫁到国内商品和消费者身上。 (05.03.2019)

有关中美贸易休战的各方消息不断传出。但是到底要多久才能完全解决根本分歧，还有关税存在的必要性各有不同讨论。热战过后是否会进入冷战，或是持续闷烧暗斗? 谁又是最后的赢家? (04.03.2019)

"大多数欧洲的所谓聪明人，都咬牙切齿、故作镇定地奉劝狂野的白宫主人：战争永远不划算、最终只有输家。但是，他们却没有注意到，历史给出了相反的教训，有时，为了约束挑衅者，战争也有其必要性。他们同样没有注意到的还有另外一个事实：挑起贸易战的其实不是特朗普，而是北京当局。中国人以隐蔽的方式挑起了一场混合式贸易战，其手段包括间谍、夺取专利、披着民族主义外衣的肆无忌惮等。"

"特朗普没有躲避这场战斗。他意识到，留给这场战争的时间是有限的。只需要短短几年时间，中国就会崛起为世界强权，届时西方没准还不得不遵守中国人制订的规则。所以，美国总统冷酷而坚定地对中国商品加征关税，并不断威胁还会进一步调高税率。现在，这种冷酷显示出了效果。"

"在全国人大会议上，中国总理李克强承认，特朗普的措施已经对中国经济造成了重大影响，今年中国经济增长率预期只有6%左右，为近三十年来的最低值。中国正准备向美国认输。几天来，中美双方都在表示，贸易战已经临近尾声，即将达成一致。根据双方的描述，协议将包括技术转让、知识产权、汇率操控等多项内容。难道还要说'战争过后都是输家'吗？"

"这场贸易战所带来的结果，显然对欧洲也有好处。欧洲和未来的超级大国之间不仅仅有贸易战，还有科技战。如果能够解决掉前者，欧洲人至少能获得更多的周旋余地。"

"当然，特朗普依然是欧洲的'好朋友'。要是他从中国麻烦中脱身，就有可能将矛头对准欧洲，比如对德国汽车业加征关税。届时，德国以及欧洲都将遇到麻烦。"

<hr>

China, Peking: Li Keqiang (picture-alliance/dpa/N. Han Guan)

总理李克强在3月5日的人大开幕式上做政府工作报告

苏黎世出版的《金融经济报》则以"除了表态，中国还应该拿出更多东西"为题，刊发评论指出，贸易战也好，中国经济自身也好，都取决于北京当局如何贯彻全国人大制订的法律。

"外界尤其关心，中国政府响应开放经济诉求的意愿究竟有多强。这当然也和中美贸易战有关。如果北京在国企改革、平等对待外资企业等问题上不作出实质性让步，贸易冲突就无法长久地化解。"

"不过，在中国的专制体系下，全国人大颁布怎样的法律并不是太重要，关键问题还在于这些法律的执行。只要司法机关在面对行政力量时依然处于弱势，企业、投资者、普通公民就不得不忍受当局的肆意妄为。全国人大是否会真正落实'依法治国'，也是一个核心问题。"

"即便是忠于政权的中国私营企业以及投资者，也在呼吁进行司法改革。面对拥有优势政治资源的国资企业以及政府主管部门，他们也正遇到越来越大的麻烦。在信贷融资市场上，私营经济正因此而处于弱势。而且，由于缺乏法律稳定性等原因，知识产权在中国无法得到充分的保护。"

"这些都是中国经济近期明显降温的原因。政府尽管一再表示，境内外的私营企业依然在经济体系中有着中心角色--毕竟它们才是经济增长的主要引擎，而非那些通常效率低下的国企--但是，只要中国没有分权制衡的体系，这些意向性宣示不过是动听的言辞而已。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

WELT: China bewegt sich

世界报

FuW: China muss mehr liefern als Worte

金融经济报

相关内容

China, Peking: Li Keqiang und Xi Jinping

德语媒体：能捉老鼠的猫去哪儿了？ 06.03.2019

中国全国人大会议周二开幕，德语报刊纷纷就此发表了评论。其中，经济增长目标的下调，成为最受关注话题。

China Eröffnungssitzung CPPCC Konferenz in Beijing

只谈经济 莫谈政治 03.03.2019

全国政协会议已经拉开帷幕，而全国人大会议也开幕在即。中美贸易战阴影下的经济议题预计将成为今年“两会”的核心，全国政协主席汪洋在周日的报告中提到的“一国两制”和反对“台独”也颇受关注。分析人士指出，由于当局对言论的管控日趋严厉，人大代表、政协委员很难再对经济以外的话题发表看法。

Volkskongress in China

专家 : 「减税降费」只是把负担延到未来 05.03.2019

中国人大公布2019年度的经济增长目标6-6.5%，迎来三十年来最低点。但是经济学家沈凌认为这项调整大致符合长期趋势，并不意外。反而是当局大力宣传的「减税降费」中，暗藏着对经济发展更深远的威胁。

广告