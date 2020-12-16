德语媒体：谁的“星辰大海” 谁的“末日黄花”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表的一篇题为“中国失败让德国机械制造行业受益”（Ein Scheitern Chinas nutzt dem deutschen Maschinenbau）的文章介绍德国一份研究报告，分析“中国制造2025计划”可能会对德国机械制造行业造成什么样的影响。这项由德国机械设备制造业联合会（VDMA）协助贝塔斯曼基金会和德国弗劳恩霍夫协会系统和创新研究所共同进行的“中国制造2025前景展望”研究，对“中国制造2025计划”做出三种假想：全面成功、部分成功和没有获得成功。

文章写道：“报告作者指出，只有‘中国制造2025计划’失败的情况下，德国机械制造和基建工程行业的对华出口才有望获得长期性强劲增长。在这种情况下，到2030年行业每年有望实现340亿欧元的出口。……德国对华出口每年可实现5%的增长。但是，如果‘中国制造2025’大获成功，中国对技术进口依赖程度降低，那么对于德国机械制造行业而言，到2030年将会出现‘明显的市场下滑’，年出口量会降到130亿欧元。从德国的角度看，最糟糕的情况是行业还会遭受进一步打击：德国生产线加快撤出中国，与中国的研究合作终止，中国竞争企业的实力加强，他们将利用自己的成本优势挤压德国对手在全球市场的空间。简单而言就是该行业将面临‘相当大的风险’。”

文章指出，“虽然研究报告的作者并没有把他们做出的展望看成是具体的预测，但是有关中国的话题永远是业界关注的焦点。机械制造行业需要像汽车工业一样自问，对（像中国这样）如此大体量的市场的依赖什么时候会变成麻烦。德国机械设备制造业联合会主席阿克曼（Ulrich Ackermann）说，德国一些（机械制造）企业40%的订单都来自中国，这些企业必须寻找替代市场。他提到东盟国家、印度，甚至机械制造的鼻祖日本”。

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文章最后写道：“过去一些年来，德国机械制造商也无法避免面对中国提出的不合理要求。尽管（欧盟和中国）双方已经谈判了许多年，但是欧洲企业期待的在中国获得更自由的市场准入条件以及公平竞争环境依旧遥遥无期。侵犯知识产权的现象在中国依旧普遍，以至于德国企业对于起来反抗已经产生了一定程度的倦怠感。而对于‘中国制造2025’的问题，贝塔斯曼基金会高级研究员巴尔驰（Bernhard Bartsch）也说：‘看起来中国并不会失败。’”

成败就在此刻

德国《商报》关注欧盟与中国之间自2013年起开展的投资协定谈判趋向达成一致。该报在一篇题为“欧盟和中国相互靠拢”（EU und China nähern sich an）的报道中指出，布鲁塞尔和北京对于相互之间最终依旧可以达成历史性协议的信心不断增加。不过在一些关键点上，双方仍存在分歧。

《商报》透露称，欧盟和中国双方的贸易谈判代表本周在北京继续举行新一轮谈判，双方希望现在能迅速解决剩余的争议点。

文章写道：“就此前所取得的进展欧盟认为现在是一个双方达成一致的时机。这份协议也将产生重大的地缘政治影响。北京希望在同美国的争端中获得欧洲人的支持。如果能在美国新一任总统拜登上任前与欧盟达成协议，这对北京方面将是一个标志性的胜利。”

“欧洲人一直不断强调，不想在美中争霸中选边站。德国总理默克尔和欧委会主席冯德莱恩都很擅于修缮同美国之间的不良关系。他们现在必须权衡，如果同北京之间达成协议，这会在多大程度上影响同拜登政府之间的关系。”

文章写道：“观察家们指出，如果现在不达成一致，那么这份协议就可能会变得遥不可及。一方面，中国在香港问题上的做法以及对新疆维吾尔人人权的公然侵犯，会让中国在国际上的声誉进一步下降。这也就会令欧盟越来越难与北京达成协议。另一方面，默克尔的任期到2021年结束，这也就意味着谈判的主要倡导者要离开了。”

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