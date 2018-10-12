德语媒体：谁的损失比较大？

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以"与当年德国一样，中国正在寻求'阳光下的地盘'"为题，刊登了该报退休首席记者、著名历史学教授施蒂默尔(Michael Stürmer)撰写的评论。文章认为，如果中国真按计划在2050年成为全球领先的强国，那么一场冲突就不可避免。

"中国崛起，最初利用了基于西方规则的贸易以及知识产权体系。中国人还反复强调其崛起的和平动机，同时又要求平等参与国际事务，尤其是国际贸易事务。特朗普治下的美国把这看作是不动用军队的侵略、对美国就业岗位的险恶掠夺、对特朗普选民以及美国中产阶级的恶毒攻击，而中国政府则将其视为回归理所当然的秩序。"

"因此，过去十年一直提的'和平崛起'就不再能满足需求。习近平宣布要在2050年左右成为全球领先的国家，而这也会伴随着自然资源的急剧消耗以及人口的快速老化。不论是一军事还是非军事的形式，这场崛起看来无法避免一场严重的冲突。中国周边的小国将会悄然地去适应大国，而美国这样的大国与中国的冲突则会公开化。美国大幅对中国产品加征关税，只是一个开端。"

作者随后将中国崛起与历史上的德国崛起进行了对比，指出两者有着一定的相似性：当年德国挑战英国霸权，而现在则是中国挑战美国霸权。"最终会形成势均力敌的局面，还是一国称霸？北京显然不想让其他国家来回答这个问题。旨在让中国产业走向欧洲的'一带一路'规划，就是中国大战略的组成部分，南海岛礁扩建以及军事化也属于这一战略。中国将这一国际贸易重要通道看作是国防最前线，而美国则坚持自由航行权。华盛顿的狂人尽可以继续损害美中关系，但是，经济战最终失控，在历史上也发生过不止一次。历史，为我们提供了许多无情的教训。"

瑞士《新苏黎世报》则以"孟宏伟没有完成北京交待的任务？"为题，再次就国际刑警组织主席被中国拘押之事刊发评论。文章指出，这一事件对国际刑警组织造成了损害，而最大的受害者，其实是中国政府自己。

"很难说，北京究竟是缺乏必要的轻重感，还是精心算计了国际形象受损以及国内权力斗争的得失。北京只是很笼统地给出了涉嫌'受贿'这一常常用来打击政敌的理由，因此外界只能猜测。"

作者接着指出，虽然国际刑警组织的日常工作由秘书长主持，但是其主席由中国人担当，依然有助于提升北京的国际形象。而孟宏伟事件发生后，今后北京再提名中国人出任国际组织领导人时，其他国家就会三思。文章还认为，也许讲究权力尊卑的中国官场，根本就没有明白国际组织的运作方式，因此以为孟宏伟没有完成祖国交予的任务。

"不管怎么猜测，有一点是非常明确的。今后，北京要再想提名自己人出任国际组织高官，难度将会加大。孟宏伟案说明，中共领导人还没有领会国际社会的游戏规则，或者是故意无视。北京要想减小孟宏伟案的损失，只有迅速提供此案的具有可信度的信息。"

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