德语媒体：谁来填补阿富汗真空？

（德国之声中文网）随着北约撤出军队，中印等邻国开始摩拳擦掌试图扩大在阿富汗的影响力。毕竟这里不但物产丰富，而且还具有重要的战略意义。《法兰克福汇报》写道：

“西方在阿富汗留下真空，北京在此展开扩张主义行动，引起新德里高度关注。最近几周，印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）可谓燃放了外交烟火，以阻止阿富汗进一步滑向中国势力范围。他很清楚，因经济挑战和新冠大流行瘟疫遭到削弱，印度西部地区有可能在战略棋局中脱离中央政府控制。而自2001年美国人介入以来，印度人已为稳定阿富汗局势提供了10亿美元以上资金。根据印阿伙伴关系协定，新德里还提供了约30亿美元的发展援助，并捐赠巴士、修建公路、水坝、学校、医院以及喀布尔议会大厦。在2020年日内瓦举行的阿富汗会议上，苏杰生谈到了印度‘在阿富汗所有34个省的400多个项目‘。”



“当然，只有在美国控制住塔利班的情况下才能有这种民主建设。因为，新德里指责伊斯兰分子支持巴基斯坦人争夺克什米尔，直到6月，才正式与其建立联系。阿富汗也应与大邻国伊朗和印度启动三方会谈。在印度，这是与北京的一种困难的权力平衡：可以一起尝试接受阿富汗大部分地区的塔利班，但阻止其在边境地区的影响。但是，考虑到自己在阿富汗的计划，印度的大对手中国是否对此感兴趣，尚存疑问。这也是印度人与在莫斯科、德黑兰和华盛顿的伙伴保持密切联系的另一个原因。”

周一，德国的“巴伐利亚”号巡防舰启程开始其为期半年的印太使命。柏林出版的《每日镜报》发表评论称，本次德国军舰远航，标志着德国安全政策的重大转变。评论写道：

“2012年，时任德国总统的科勒（Horst Köhler）曾表示，对于倚重对外贸易的德国来说，’必要情况下，可以采取军事行动捍卫海上通道。’ 此言一出，立即引起强烈的批评浪潮，以至于科勒最终不得不引咎辞职。2019年，德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（ Annegret Kramp-Karrenbauer） 在一次原则性演说中首次提及向印太海域派遣一艘巡防舰的想法，当时也只是收获了反对党的批评和嘲笑：德国巡防舰具备远航能力吗？

然而，人们越来越意识到，中国的霸权主义并不只是对德国经济的一项挑战。德国和欧盟还必须强化同印太地区民主政体的关系，其中也包括派出军舰这类军事声援行为。去年九月，德国政府制定了印太战略，其中制定的战略目标也为本次巴伐利亚号的行动奠定了基础。

巴伐利亚号前往印太，虽然只是为了完成一次使命，但却是德国在安全政策方面履行诺言的重要一步：承担起更多的责任，范围也不再局限于欧洲。”



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