德语媒体：谁改变谁？

（德国之声中文网）《南德意志报》以欧盟-中国关系为主题的社论写道："贸易促进变迁：数十年来，这是德国与欧洲外交政策的口号。在中国，这一战略失败了。过去40年，中国尽管开放经济，从世界最贫穷国家崛起为世界第二大经济体，但是，在中国并未出现一个自由、民主的社会。今天，这一问题愈加响亮：未来，谁改变谁？"

文章写道："本周，欧盟成员国政府首脑在布鲁塞尔会晤，除不可避免的英国脱欧辩论外，'就共同对华关系的意见交换'也列在日程上。这是迫切需要的。"

"欧盟与中国已成为对手。中国企业向欧洲进发，在国家的支持下进行收购。北京将自身的模式向世界推广。比如新丝绸之路项目。这一基建项目特别是为中国企业带来价值数十亿的订单，让一些国家对北京产生从财政到政治的依赖。中国也搭建了自己的结构：在欧洲是16+1机制，11个东欧的欧盟成员国参加，还有5个巴尔干国家。第17个成员是中国。每年举行奢华的峰会，北京承诺低廉的贷款--用于基建项目。"

文章写道："中国领导层很清楚欧盟如何运作，以及如何对欧洲人进行分化。北京不是在布鲁塞尔表态，而是直接向各成员国派代表，提出吸引人的条件。"

这篇社论写道："如今，欧洲人想要找到一条共同路线，这是件好事。…..能够也应该同中国合作，但必须制订更严格的规则。"

"无间谍协议"

《商报》报道说，华为愿与德国政府签署一份无间谍协议（No Spy Agreement），但这样一份协议的作用如何，德国政界颇有疑虑。

文章写道："联合执政党以及网络安全专家认为，即便华为签署一份无间谍声明，或者德国与中国签署一项无间谍协议，仍不能确保使用其产品的安全性。"

"华为欧洲负责人彭博（Vincent Pang）上周接受商报采访时表示：'我们会愿意与德国政府签署一份无间谍协议。'华为试图以此来消除德国政府对于在5G建设中使用该公司技术的很大的安全疑虑。"

文章写道："联邦议会社民党团数字政策发言人齐默曼（Jens Zimmermann）对于彭的提议表示欢迎，'但这样一份协定最多只能在政府之间达成。'他说，在情报部门工作的经历令他对此颇有质疑。'在情报的世界里，最终是：没有朋友，一切的可能性，或早或晚都会加以利用。'"

文章写道："许多年来，在有关华为的讨论还远未出现之前，联邦政府就尝试在与中国政府代表的会谈中，测探这样一份无间谍协议的可能性。"

"执政联盟中的外交与安全政策人士则认为，尝试签署这样一份协议，是幼稚而危险的。联邦议会外交委员会主席罗特根（Norbert Röttgen）对商报表示：'几乎没有哪个国家不进行所谓间谍活动。中国，但也包括美国也一定属于这些国家，他们也并不隐瞒这一点。因此，没有人会严肃看待一份所谓的无间谍协议。'"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点