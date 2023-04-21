德语媒体：谁改变了谁？

（德国之声中文网）欧盟驻华商会主席伍德克向《南德意志报》介绍说，中国的地方官员对于外国投资者铺出红地毯热情欢迎，然而，这样的魅力攻势之下，欧洲企业仍然表现出很大的谨慎。他说："中国已今非昔比。经济增长不那么强了。排在前面的十大欧洲公司占到在华投资的八成，它们也继续投资。但较小的企业已经按了暂停键，或者离开了。这与在美国的情况迥然不同：在那里的德国经济界非常兴奋，再工业化让德国工业界也收获了订单。这与中国的悲观与危机氛围形成鲜明对比。"

伍德克向《南德意志报》说，中国经济最大的问题是在房地产业，这占到国民经济的四分之一。尽管停工的项目继续施工，但新开发的几乎没有。此外，在出口领域，中国去年向欧盟输出640万个集装箱，欧盟对中国仅160万个集装箱。这显示出中国对欧洲消费者的依赖性。在工业生产方面，能源供给也不断出现问题。青年失业率居高不下，在大城市约20%。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

伍德克说，中国的私有经济界有非常聪明、灵活的头脑。"中国是由企业巨头像阿里巴巴的马云或腾讯的马化腾向前推动的，而正是这些人现在受到惩罚。而国有企业则受到扶持。"

《南德意志报》记者提问说，如今共产主义是否重新显露出来？伍德克说："国有企业和五年计划一直在给出方向，但过去私有企业有更大的空间，前国家主席江泽民也曾把他们带到党内。现国家主席习近平则担心叶利钦在俄罗斯的一幕重演。当时私有企业家接管经济和媒体，最终党分崩离析。在中国我们现在还没有到六十年代文革的时候，但方向是这样的。"

记者问道：过去在德国有关中国的辩论中总是会提到"以贸易促进变革"这句口号。中国现在的情况是否是我们当时可以预计的？伍德克回答说："以贸促变"是实现了。中国人改变了我们。过去我们从未想到过，现在我们看看在德国投资者的国籍。中国人给我们展示了工业政策。

伍德克还表示，中国有着极大的潜力，如果能够完全自由化。但党看不到这一潜力，因为想要保持控制权。

六四之际《新苏黎世报》回顾中国民主运动

为自由抗争的火种

六四之际，《新苏黎世报》客座评论回顾中国民主运动的艰难历程与不息的火种：从1989年的天安门学生运动，到刘晓波获诺贝尔和平奖之后病逝于狱中，以及之后维权律师的被打压。

评论写道："多年来，中国建造着一个反乌托邦的系统，用摄像头和中央数据库监控本国民众。但这一系统也同样不能摧毁异议人士的抵抗。理由很简单：一位政治活动人士是有意识地从事这样的活动，即便加强国家监控也不能对其态度有所改变。此外，他愿意为自己的抵抗而忍受牢狱甚至更糟糕的后果，这也是监控所不能改变的。"

评论写道："共产中国持续近50年的民主运动显示，一位专制者尽管可以压制本国民众、迫害和毁灭其对手。但人们对于自由的需求以及个别人为此抗争的意愿，是他们不能窒息的。"

国殇之柱在德国柏林揭幕

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