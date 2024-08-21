德语媒体：“谁掌握了人工智能 谁就将主宰世界”

1979年，在中国领导人邓小平和美国前总统卡特的积极倡导下，中美签署了科技合作协定。现如今，科技领域已经成为中美两国争夺的主战场，合作协议能否续延当然也就被划上了大大的问号。

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，中美科技合作协议不能顺利续签，说明技术领域的民族主义正在快速崛起，相互间的不信任正在取代相互间的技术交流。这篇题为《我们更需要一些技术爱国主义》的评论写道：

“科学与技术已经成为大国之间技术新冷战的主战场。不信任取代了技术领域的交流和转让。《金融时报》前不久援引美国国家科学、工程和医学研究院院长图雷基安（Vaughan Turekian） 的话报道称：‘直到五年前，还没有人会去关注美中科技合作协定，现如今它却成了双边关系的核心问题。’早在2018年，英国科技企业老总霍加斯（Ian Hogarth）就曾预言，‘人工智能民族主义’将成为未来的发展趋势，现如今，这一趋势正在加剧大国间的相互隔阂。霍加斯当年就明确表示，人工智能的快速发展将加剧重要国家间的军备竞赛。

1979年，美国总统卡特夫妇在白宫欢迎中国领导人邓小平夫妇来访。 图像来源: CONSOLIDATED PICTURES/AFP

这一切，显然被霍加斯不幸言中了：在新型芯片的研发领域，美国试图将中国拒之门外，而作为回应，北京则在打造本国的人工智能供应链。欧盟推出‘人工智能法案’，希望在全球范围内为人工智能制定标准。与此同时，法国研发成功了自己的聊天机器人Mistral ，德国则用100亿纳税人款项去补贴英特尔在马格德堡开设工厂。沙特阿拉伯也将该国的石油美金投入高科技领域，并以低廉的能源价格吸引高能耗的科技企业来沙特阿拉伯投资建厂。印度希望借助本土语言‘大型语言模型’（LLM）来保护印度的民族认同感，并为此研发出了耗资仅500万美元的廉价聊天机器人。”

评论写道，早在2017年，俄罗斯总统普京就曾表示，谁掌握了人工智能，谁就将主宰世界。恰恰是这种霸权与技术的相互依存关系，正在助长“人工智能民族主义”的发展。未来一个国家的富强程度，将首先取决于机器的智能化程度，也正因为如此，每一个国家都会努力拥有自己的人工智能机器。

“从技术和学术角度而言，‘人工智能民族主义’的存在毫无意义。因为只有像自由贸易那样推动国际合作和技术转让，最终才能达到各方都从中获利的结果。目前面临搁浅的中美科技合作协定就是一个明显的例证。”

基于自由贸易的经验，我们都知道，经济领域的民族主义和保护主义只会导致资源浪费，各国都无法得到充分的发展。而技术民族主义还会导致各国政治关系的紧张化。在地缘政治严重冲突的当今世界，如果我们能用技术爱国主义取代‘人工智能民族主义’，倒是一个更好的选择。正如英国作家奥威尔1945年所说的那样：‘无论在军事领域，还是文化领域，爱国主义的本性都是防御性的。而民族主义却同争夺霸权密不可分。’”

上周，中国民政部发布《婚姻登记条例（修订草案征求意见稿）》之后，立即在网上引起热议。按照草案的新规定，今后当事人只须出具身份证，签署未婚声明，即可登记结婚。《时代》周报报道写道：

“官方媒体对简化结婚手续的方案表示赞赏，而社媒上网民则纷纷吐槽表达不满。有人担心，这会给重婚和身份诈骗大开方便之门。此外还有人对离婚冷静期的规定提出批评，认为这样一来，不愿离婚的一方随时都可以提出申请，终止离婚程序。

微博上有人评论相关规定是在设置‘陷阱’：因为结婚虽然变得非常容易，但离婚却难上加难。9月11日前，公众可对新版婚姻登记条例发表意见。

官方的新华社报道称，过去十年以来，中国结婚数量减少了一半。今年上半年，共有343万对新人登记结婚，仅相当于2024年同期结婚人数的一半。

新华社援引专家的话报道称，结婚人数减少的原因包括婚龄人口减少、婚姻观念的变化以及经济方面的顾虑等等。越来越多的年轻人决定推迟进入婚姻殿堂的时间。”

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