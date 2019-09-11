德语媒体：谁损害了谁的主权？

德国外长马斯与香港民主运动代表人物黄之锋在柏林的一场社交酒会上短暂交谈，引致中国外交部的抗议。《法兰克福汇报》指出，北京指责德国不尊重中国主权，这其实是在干涉德国的主权。《图片报》认为，这一切都说明，中国价值观与德国所代表的价值观根本不相容。
(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"堪比勃列日涅夫？"为题，刊发评论指出，北京想要规定，德国外长可以会见谁、不可以会见谁。作者认为，要是中国的这种颐指气使不会造成实质性威胁的话，德国本可以对中方的抗议泰然置之，但是现实很可能是另外一番模样。
"还有人记得勃列日涅夫吗？这位苏联领导人60年代创立了一套以他名字命名的学说，认为东欧阵营内的国家只有'有限主权'。今天的中国万分重视其自己的主权，但是在涉及其他国家主权时，中国的态度却又不是这样。比如，北京现在就想要规定，德国外长可以见谁、不可以见谁。中方以命令式的口吻向外长马斯说，与黄之锋的见面是'对中国主权的不尊重'。多年前，德国总理默克尔会见达赖喇嘛后，也曾听到中方的类似回应。"
"要是中国的这种颐指气使的姿态不会构成实质性的威胁，我们尽可以泰然地看待这一切。不过，默克尔总理之后再也没有和达赖喇嘛见过面。这种局面，如今是否会在香港问题上重演？若真如此，那么就意味着勃列日涅夫的'有限主权论'复活。"
汉堡出版的《图片报》的评论则以"感谢外长"为题，赞扬了马斯与黄之锋的会面。
"有时候，并不需要做很多事情，就能释放出一个明确的讯号，告诉外界：我们国家代表了怎样的价值观。外长马斯与香港自由勇士黄之锋的对话，就证明了这一点。在本报周一晚间的酒会上，外长并不惧怕与黄之锋接触；他问了黄之锋短暂被拘又获释后的状况，还询问香港的示威是否还会继续。"
"马斯故意让这场交谈在记者的镜头前进行，这是为了向外界表明：德国重视自由，德国支持人权。"
"短短几个小时后，中国外交部就向德方表示了反对，指责马斯'不尊重中国主权'。这说明事态已经相当严重：中国政府真的以为，他们能规定一个德国政治人物在柏林可以见谁、不可以见谁。为什么中国政府会这么想？因为德国政界以及德国商界长期以来普遍地对一些事情视而不见。他们害怕，中国的资本主义独裁政权会对德国感到恼怒。"
"但是，中国人尽可以对马斯的行为感到恼怒！如果马斯会见一名22岁的民主人士就构成'不尊重主权'，那么就只能说明：中国的价值观，与德国所代表的价值观不能相容。马斯与黄之锋对话，他释放出了唯一的正确讯号。感谢马斯外长！"
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