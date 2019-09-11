德语媒体：谁损害了谁的主权？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"堪比勃列日涅夫？"为题，刊发评论指出，北京想要规定，德国外长可以会见谁、不可以会见谁。作者认为，要是中国的这种颐指气使不会造成实质性威胁的话，德国本可以对中方的抗议泰然置之，但是现实很可能是另外一番模样。

"还有人记得勃列日涅夫吗？这位苏联领导人60年代创立了一套以他名字命名的学说，认为东欧阵营内的国家只有'有限主权'。今天的中国万分重视其自己的主权，但是在涉及其他国家主权时，中国的态度却又不是这样。比如，北京现在就想要规定，德国外长可以见谁、不可以见谁。中方以命令式的口吻向外长马斯说，与黄之锋的见面是'对中国主权的不尊重'。多年前，德国总理默克尔会见达赖喇嘛后，也曾听到中方的类似回应。"

"要是中国的这种颐指气使的姿态不会构成实质性的威胁，我们尽可以泰然地看待这一切。不过，默克尔总理之后再也没有和达赖喇嘛见过面。这种局面，如今是否会在香港问题上重演？若真如此，那么就意味着勃列日涅夫的'有限主权论'复活。"

默克尔2007年9月曾与达赖喇嘛在柏林总理府会晤

汉堡出版的《图片报》的评论则以"感谢外长"为题，赞扬了马斯与黄之锋的会面。

"有时候，并不需要做很多事情，就能释放出一个明确的讯号，告诉外界：我们国家代表了怎样的价值观。外长马斯与香港自由勇士黄之锋的对话，就证明了这一点。在本报周一晚间的酒会上，外长并不惧怕与黄之锋接触；他问了黄之锋短暂被拘又获释后的状况，还询问香港的示威是否还会继续。"

"马斯故意让这场交谈在记者的镜头前进行，这是为了向外界表明：德国重视自由，德国支持人权。"

"短短几个小时后，中国外交部就向德方表示了反对，指责马斯'不尊重中国主权'。这说明事态已经相当严重：中国政府真的以为，他们能规定一个德国政治人物在柏林可以见谁、不可以见谁。为什么中国政府会这么想？因为德国政界以及德国商界长期以来普遍地对一些事情视而不见。他们害怕，中国的资本主义独裁政权会对德国感到恼怒。"

"但是，中国人尽可以对马斯的行为感到恼怒！如果马斯会见一名22岁的民主人士就构成'不尊重主权'，那么就只能说明：中国的价值观，与德国所代表的价值观不能相容。马斯与黄之锋对话，他释放出了唯一的正确讯号。感谢马斯外长！"

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