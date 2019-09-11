 德语媒体：谁损害了谁的主权？ | 媒体看中国 | DW | 11.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：谁损害了谁的主权？

德国外长马斯与香港民主运动代表人物黄之锋在柏林的一场社交酒会上短暂交谈，引致中国外交部的抗议。《法兰克福汇报》指出，北京指责德国不尊重中国主权，这其实是在干涉德国的主权。《图片报》认为，这一切都说明，中国价值观与德国所代表的价值观根本不相容。

Joshua Wong und Heiko Maas (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

9月9日晚间的《图片报》酒会上，德国外长马斯与黄之锋短暂交谈

DW.COM

中国外交部谴责“个别德国媒体及政客借反华分子作秀”，德国外交部则强调会见各国公民社会代表为外长的份内事。这位香港示威运动代表人物周一晚间还在柏林表示，香港就好比冷战时期的西柏林。

香港反抗运动的领袖之一黄之锋警示“香港就是新的柏林”。时评人长平认为，虽然柏林墙倒塌已有三十年，但是冷战从来没有结束， “昂纳克寓言”正在上演。 (10.09.2019)

考虑到中国政府的感受，德国领导层对达赖喇嘛的态度似乎忽冷忽热。此次达赖喇嘛前往美国同总统奥巴马会面，也许也会让人们想起此前德国领导人会见这位藏族领袖时引起的争议。 (18.02.2010)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"堪比勃列日涅夫？"为题，刊发评论指出，北京想要规定，德国外长可以会见谁、不可以会见谁。作者认为，要是中国的这种颐指气使不会造成实质性威胁的话，德国本可以对中方的抗议泰然置之，但是现实很可能是另外一番模样。

"还有人记得勃列日涅夫吗？这位苏联领导人60年代创立了一套以他名字命名的学说，认为东欧阵营内的国家只有'有限主权'。今天的中国万分重视其自己的主权，但是在涉及其他国家主权时，中国的态度却又不是这样。比如，北京现在就想要规定，德国外长可以见谁、不可以见谁。中方以命令式的口吻向外长马斯说，与黄之锋的见面是'对中国主权的不尊重'。多年前，德国总理默克尔会见达赖喇嘛后，也曾听到中方的类似回应。"

"要是中国的这种颐指气使的姿态不会构成实质性的威胁，我们尽可以泰然地看待这一切。不过，默克尔总理之后再也没有和达赖喇嘛见过面。这种局面，如今是否会在香港问题上重演？若真如此，那么就意味着勃列日涅夫的'有限主权论'复活。"

 

Bildergalerie China Deutschland Geschichte Dalai Lama bei Angela Merkel (picture-alliance/dpa)

默克尔2007年9月曾与达赖喇嘛在柏林总理府会晤

汉堡出版的《图片报》的评论则以"感谢外长"为题，赞扬了马斯与黄之锋的会面。

"有时候，并不需要做很多事情，就能释放出一个明确的讯号，告诉外界：我们国家代表了怎样的价值观。外长马斯与香港自由勇士黄之锋的对话，就证明了这一点。在本报周一晚间的酒会上，外长并不惧怕与黄之锋接触；他问了黄之锋短暂被拘又获释后的状况，还询问香港的示威是否还会继续。"

"马斯故意让这场交谈在记者的镜头前进行，这是为了向外界表明：德国重视自由，德国支持人权。"

"短短几个小时后，中国外交部就向德方表示了反对，指责马斯'不尊重中国主权'。这说明事态已经相当严重：中国政府真的以为，他们能规定一个德国政治人物在柏林可以见谁、不可以见谁。为什么中国政府会这么想？因为德国政界以及德国商界长期以来普遍地对一些事情视而不见。他们害怕，中国的资本主义独裁政权会对德国感到恼怒。"

"但是，中国人尽可以对马斯的行为感到恼怒！如果马斯会见一名22岁的民主人士就构成'不尊重主权'，那么就只能说明：中国的价值观，与德国所代表的价值观不能相容。马斯与黄之锋对话，他释放出了唯一的正确讯号。感谢马斯外长！"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 05:20

黄之锋：认同一国、要求普选

外部链接

FAZ: Wie bei Breschnew?

法兰克福汇报

BILD: Danke, Herr Außenminister!

图片报

相关音频视频

黄之锋：认同一国、要求普选  

相关内容

China - Deutsche Botschaft in Peking

北京召见德国大使 抗议允许黄之锋“窜访” 11.09.2019

德国外长马斯与香港示威运动代表人物黄之锋见面后引发的德中口水战，周三又有了新进展：德国驻京大使被中国外交部召见。中国驻德大使吴恳则表示，中方有确凿的证据指出，境外势力介入了香港的示威运动。

Joshua Wong und Heiko Maas

德国外长会见黄之锋 引发中德口水仗 10.09.2019

中国外交部谴责“个别德国媒体及政客借反华分子作秀”，德国外交部则强调会见各国公民社会代表为外长的份内事。黄之锋与德国外长的见面，引发了柏林与北京的口水仗。这位香港示威运动代表人物周一晚间还在柏林表示，香港就好比冷战时期的西柏林。

Bundeskanzlerin Merkel in China

德语媒体：默克尔的批评有没有用？ 07.09.2019

德国总理默克尔在北京向中国领导人明确地提出了香港问题，德语报刊纷纷就此刊发了评论。有文章赞扬默克尔此举证明了她没有把经济利益置于价值观之上，也有观点认为，默克尔的表态根本起不了什么作用。还有评论则认为，默克尔对中国的批评不够直接。

广告