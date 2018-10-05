德语媒体：谁捅了中国的马蜂窝？

（德国之声中文网）数天前，美国副总统彭斯发表了那篇措辞极其强烈的讲话之后，北京最初的反应较为平淡。中国方面只是说，彭斯的指控空洞无物，非常可笑。然而，至迟从周一美国国务卿彭培奥访华的氛围就可以看出，彭斯的讲话极大的激怒了中国。《新苏黎世报》以《谁捅了中国的马蜂窝》为题，报道了中美关系的最新发展。文章写道：

"美国总统特朗普在联合国会议上的讲话可以被看作是这一切的开端。在这次讲话中，特朗普突然指控北京试图影响美国的中期选举。这一切在当时听起来，更像是特朗普想以此转移注意力，有关他当选总统得益于俄罗斯干预美国选情的指控一直如影随形，令特朗普深感烦恼。毕竟树立一个新敌人会吸引很多注意力。然而，彭斯发表讲话之后，情况就非常明了了：华盛顿确实是要加大对中国的压力。在美国安全政策方面颇有影响力的作家瓦尔特·米德（Walter Russell Mead）甚至在《华尔街日报》撰文指出，彭斯宣告了新冷战的开始，他的演说词简直是当年里根总统痛斥苏联的翻版。

美国副总统彭斯上周在哈得逊研究所发表关于中美关系的讲话

彭斯在哈得逊研究所发表的长达四十分钟的演说中，对中国提出一系列指责：中国在滥用其经济实力、盗窃美国技术、刁难美国公司、威吓邻国、在南中国海实施军事化并在中国国内打压宗教信仰。"

《新苏黎世报》就在美国总统和副总统相继发表针对中国的强硬讲话之际，美国媒体又报道称，美方计划加强在南中国海的巡逻。而正是因为美国军舰曾在该海域巡逻，中国取消了一次高级别的双边军事对话，中国国防部长魏凤和的访美计划今年是否能成行，也被划上了问号。文章接着写道：

"美国采取强硬的对华政策有很多很好的理由，但特朗普深恶痛绝的贸易逆差却并不是理由之一。不过，美国的外交政策制定者们也必须清楚一点，美国无法轻而易举地让中国屈服，这将是一件漫长而艰巨的任务。"

国际刑警组织中国籍主席孟宏伟"神秘失踪"的事件仍是德语媒体中的一个热点新闻。《新德意志报》认为，在此事件中，国际刑警所蒙受的污辱是前所未有的。国际刑警的头面人物显然在中国被关进了共产党掌控下的"黑监狱"，正在没有任何司法救助的情况下接受审讯。而国际刑警组织不仅无能为力，似乎也无动于衷。该报接着写道：

孟宏伟事件令国际刑警组织蒙羞

"就职两年来，孟宏伟确实经常会出现在国际刑警组织的里昂总部，这并不是理所当然的。因为国际刑警组织主席一职听起来很响亮，但事实上，这一职位的实际政务非常有限。

孟宏伟一年只需在里昂主持三次会议，发表一次讲话。任职伊始，对孟宏伟来说，国际刑警组织主席一职只是一项'副业'，直到2017年为止，他的'正业'一直是中国公安部副部长。但在去年他失去了一些在中国的官职，此时上层可能已失去了对他的信任。此后，他携带家人前往里昂，这其实是一个不同寻常的举动。他是要出逃吗？是要把家人带到安全地带吗？

北京对孟宏伟采取的措施，是近年来解决党内权斗的典型做法。共产党通常指控某个干部犯了错误，然后此人会在党设立的隔离设施中接受党的审查。在此之后，他才会被移交司法机关。中国公安部周一在北京宣布，孟宏伟涉嫌受贿，将对其展开审查。"

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