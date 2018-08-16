 德语媒体：谁才能笑到最后？ | 媒体看中国 | DW | 03.09.2018

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德语媒体：谁才能笑到最后？

特朗普发动的贸易战中，谁是短期赢家，谁又是长期赢家？中国的"一带一路"，中立小国瑞士又该如何参与？

Symbolbild Twitteraccount Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

特朗普的推特帐号

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美加贸易龃龉下，美墨已谈定贸易条件。除了考虑是否加入原来的《北美自由贸易协定》，加拿大贸易部长正在东南亚开辟自由贸易的空间。 (28.08.2018)

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中美第四轮贸易谈判平淡收场，美国下一波2000亿美元商品关税是否如箭在弦？贸易战硝烟散去无期，中国已经拟备好银弹政策，减低贸易战对国内劳工市场的震盪。 (24.08.2018)

希腊与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。《法兰克福汇报》文章认为，希腊的做法与欧盟的意愿背道而驰，但对北京却是来得正是时候。《日报》关注了深圳一家工厂工人维权遭镇压的事件。 (29.08.2018)

通过“一带一路”，中国在欧洲的影响力也不断扩大。德国的中国问题专家鲁德华认为，在这种背景下，欧洲必须要制定自己的投资战略。 (24.08.2018)

(德国之声中文网)《新奥斯纳布吕克报》以"美加贸易争端：特朗普的真实面孔"为题，注意到美国正在威胁取消与加拿大的自贸区协定。评论认为，美国总统正在像对付中国那样，用破坏性的战术来实现自己的目标。而这种战术的长期效应，目前还完全不明朗。

"特朗普的推特账号名字叫做'realDonaldTrump'，真正的唐纳德·特朗普。现在，在与加拿大的贸易争端中，特朗普也露出了真面孔。先是释放出和解的讯号，让外界燃起希望，然后第二天这位总统立刻就将矛头对准北美自贸协定(NAFTA)，威胁要让协定破裂。这位'谈判大师'再一次开始搞这种战术，而且种种迹象表面，这种战术会取得成功。在美国与墨西哥达成共识后，美国增大了对加拿大总理特鲁多的压力。特朗普想要用全力在与邻国的贸易谈判中取得成功，即将到来的大选中，这将会为他以及他的党派助力。"

"这种做法让人不寒而栗，但是特朗普所做的就是他所说的。比如，在与墨西哥的争端中，两国达成了共识，将墨西哥众多行业的最低工资标准也调高，从而减小美国国内同行的竞争压力。与这种竞争劣势作抗争，这是特朗普当初竞选时的承诺。"

"这种粗暴的做法，短时间内会在美国国内起到一定的作用。而外交上的效果则完全是另外一回事。在特朗普对欧洲、中国发动的贸易战中，谁将会成为长期层面上的赢家？这一问题，目前还完全无法预见。"

Symbolbild China - USA Strafzölle | Container (picture alliance/dpa/Zhang Jinggang)

曾任苏黎世市长、瑞中协会主席的瓦格纳(Thomas Wagner)日前在瑞士《新苏黎世报》撰写了题为"瑞士应当如何参与'一带一路'？ "为题的客席评论。

"即便瑞士并不是'一带一路'的主要目标国，它依然会面对中国这一倡议所带来的种种后果。这不仅仅事关5000亿美元投资能实现哪些项目，还与该倡议的政治、经济、生态效应有关。"

"在中国，瑞士一直扮演着先锋角色，两国多年来都是可靠的合作伙伴。中国的这一大项目，是否会影响传统文化、少数民族等方面？新的机场、桥梁、公路、铁路将会导致经济结构的改变，对某一地区的发展产生影响。这些问题必须事先被重视，并且在规划中得到相应体现。在这一背景下，瑞士是否能够、是否应该在'一带一路'中扮演相应的角色呢？"

"自主、中立的瑞士，凭借其高水准的环保以及政府治理经验，为纲领性的合作协议提供了最佳的前提。如果要达成这样一份协议，就必须要确保在实施'一带一路'各项目时明确各类标准，遵守可持续交通、建设规划，保护文化传统、尊重少数派意见。"

文章指出，瑞士在中国的形象很不错，瑞士的企业也在中国经营良好。"长年合作经验显示，北京也会对与瑞士的扩大合作感兴趣。参与'一带一路'，瑞士将再次扮演先锋角色，这既符合各国的利益，也能承担起全球性的可持续发展责任。瑞士的参与，还能为瑞士企业创造长期机遇。因此，瑞士可以以更积极的姿态参与'一带一路'。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

外部链接

NZZ: Wie die Schweiz die «Belt and Road Initiative» mitgestalten könnte

新苏黎世报

NOZ: Handelsstreit mit Kanada - Der wahre Donald Trump

新奥斯纳布吕克报

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