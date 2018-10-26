德语媒体：谁才是德国的好朋友？

(德国之声中文网)瑞士《新苏黎世报》以"携华抗美？"为题刊发了评论。文章注意到，欧盟理事会主席图斯克(Donald Tusk)将美国而非中国视作对自由主义国际秩序的威胁。作者认为，图斯克在不久前欧亚峰会上的这种言论说明他对地缘政治缺乏基本常识。

"我们要是将图斯克的言论和不久前美国副总统彭斯针对中国的言论进行对比，不免产生这样的印象：欧美的地缘政治理念已经渐行渐远。图斯克显然认为，对自由主义国际秩序的真正威胁来自华盛顿，而非莫斯科或北京。而美国方面则准备好与中国进行长期的对立，理由则是中国正在大规模破坏国际经济与政治秩序。"

"事实上，法国、英国、德国这三个最主要的欧洲国家，至少在对华问题上更认同彭斯的观点，而非图斯克。法国和英国也会不时派遣战舰前往南中国海巡航，从而表明反对中国寻求地区霸权的立场。德国各界对中国的怀疑声音也显著增强，尤其是经济以及政治领域。"

"在自由主义国际秩序面临越来越大压力的今天，德国真正在加强关系的亚洲国家，不是威权主义中国，而是中国的地区主要对手、自由民主的日本。柏林此前已经致力于让欧盟能迅速与日本达成一份全面自贸协议，日欧之间还有一份战略合作协议。而在今年7月，德国外长马斯(Heiko Maas)也选择东京来向外界推介其'多边主义者联盟'之构想。这并不是偶然。"

美军前高级将领霍奇斯

《法兰克福汇报》则以"北京通往超级大国的道路：会和中国开战吗？"为题，刊文指出，中国在亚太地区挑战美国的地位，短期内局势不会缓和。作者注意到了美军前高级将领霍奇斯(Frederick B. Hodges)本周四在一次演讲中认为中美两国在今后15年内有很大概率发生战争。

"尽管现在中国还没有试图在军事上与美国平起平坐，今后几十年美国将依然保持对中国的军事优势，但是，华盛顿依然不得不坐视中国周边海域变得对美国海军越来越危险。许多扩建的岛礁上设置了机场，还有反舰导弹、具有打击能力的中国海军舰艇，美国海军只有在付出高额损失的情况下才能击退他们。况且，还没有计入颇具威力的中国网络战部队。"

"几年前，美国海军一舰艇编队的司令官就拒绝接近中国大陆沿海。他认为，这会让他的编队陷入易受攻击的境地。而在今年6月，《华盛顿邮报》则披露，黑客已经窃取了美国某型潜射导弹的研发图纸。"

文章接着指出，美国总统特朗普退出美俄之间的核裁军条约、寻求新的囊括中国的协定，有着多方面的考量。关键一点是，美国总统不再将俄罗斯视作美国全球霸主地位的挑战者，而是中国。"霍奇斯的言论是否正确？并不一定。现在几乎失控的中美贸易战就已经表明，两国之间的相互联结是多么紧密。中美若相互开战，对双方都会造成严重后果，并且让全球经济都彻底遭殃，最终只会有输家。也许，霍奇斯的警告会再一次促使这种情况不会发生。他的警告为期15年，也就是到2033年。届时霍奇斯75岁，还能经历这一切。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的观点或立场