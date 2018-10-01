德语媒体：谁想斩断中美关系？

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"华盛顿对中国崛起的恐惧"为题，刊发该报驻华记者刊发的评论指出，美国发动贸易战，其主要动机是遏制中国崛起。

"有时，翻翻历史书就能获得很多知识。伦敦政治经济学院的华人学者金刻羽近期的一篇文章就体现了这一点。80年代，美国时任总统里根向日本汽车产业施压，并且限制日本向美国出口轿车。这一系列措施产生了短期和长期的影响。从短期来看，日本的工业因出口量下滑而受挫；从长期来看，日本汽车业却也因此采取了正确的应对措施，他们调整了产品线，开始出口更高价位的汽车。"

"现在，中国领导人也可能有相似的想法。他们清楚地知道，美国总统特朗普是想通过贸易战来阻止中国经济崛起为美国的重要对手。华盛顿想要打碎多年来的产业价值链，其中，中国扮演着核心角色。按照美国的构想，外资企业应当关闭在中国的生产基地，将其转移到其他国家。特朗普的这一策略能否成功，现在还是未知数。毕竟，外国企业已经向其中国工厂投资了数千亿美元。此外，特朗普还想阻止中国的科技崛起，这一想法充斥着虚伪：美国指责北京通过'中国制造2025'战略，用政治去干预产业；然而，五、六十年代，美国也是通过同样的手段奠定了今日经济之根基。"

"习近平现在已经明白这场贸易战的真正规模。就在几天前，习近平视察东北地区时强调，中国的产业要练好'内功'、继续改革创新，确保永立不败之地、永远掌握主动权。如果北京方面的这一构想能够实现，中国在贸易战后就会变得更强大，也很有可能不再愿意遵守由美国人制订的游戏规则。"

同样是苏黎世出版的《金融经济报》刊登了由中国事务专家克莱默-弗勒德(Ethan Cramer-Flood)撰写的客席评论。文章以"贸易战的终章"为题，指出中美两国不会很快就贸易争端达成协议。综合目前各方因素，作者认为，贸易战最终会有三种结局。

其中第一种结局是美国高压之下，北京在权衡得失后投降。"和许多人最初期待的相反，现在，美国获胜的可能性突然变大了。其原因是宏观经济的总体趋势。美国经济表现强劲，失业率很低，股市也没受太大影响。即便是受到中国反制措施影响较大的中部地区，似乎也能够在短期内作出重大牺牲来支持特朗普的现行政策。对于美国选民，中国目前还不是重要议题。只要关税没有大幅拉高通胀率，这种局面就会维持。与此同时，中国经济则在继续降温。北京必须处理堆积成山的债务，外资现在则很难引入，关税对股市、汇率都形成了不利影响。尽管北京受到的政治压力小于华盛顿，但是中国领导层同样也对民意非常敏感。贸易战对中国的冲击可能还会更明显，因此北京的对抗意愿有可能最终会消逝。"

作者认为，在第一种结局中，中国将不得不重新开始谈判，作出此前不可能的让步，其中包括改变国家资本主义发展模式、宏观经济操控、对市场准入的单方面限制等。"这会彻底改变两国的关系，而双方的私营企业最终将会获得很大的好处。"

第二种结局则是中美双方互相长期维持高额关税，而这正是那些想要永久性地斩断两国经济关系的人所乐意见到的。"如果美中两国的谈判取得了重要成果，中国最终答应实施相应的改革措施，美国的中间派政治势力会很高兴。但是，美国的其他派别则倾向于不达成任何解决贸易争端的方案。他们尤其希望能够通过持续施压，来迫使美国企业不再向中国投资，并撤离其在华业务，将资金和工作岗位带回美国。这一构想固然很难实现，但是，尽可能长久地维持高关税，却是最有效地迫使美国企业不再依赖中国供应链的手段。"

作者指出，尽管美国商界很不愿意见到这种局面，但是在当今美国，自由市场主义者、传统资本主义者、全球化主义者现在都没有市场。"这种局面也会彻底改变两国关系，对于双方的大多数企业而言则会构成不利影响。"

随后，作者还分析了第三种结局：美国软化立场。而这只会在美国宏观经济不景气时发生。在这种局面下，双方至少会取消部分关税。美中双边关系也不会像前两种结局中那样被颠覆，当前全球产业分工格局也能继续维持。但是，鉴于美国当前强劲的国内经济形势，第三种局面短期内不大可能出现。

"现在还无从预测哪种结局最有可能出现。但是无论如何，贸易战不可能在短期内解决。美国企业面临着巨大的投资决策压力：是否应该将供应链搬离中国？是否应该在其他国家投放产能？如何在其他国家投放产能？是否要作好准备来采取一些非常措施来避开进入中国或美国市场时的关税？在中国及美国市场活跃的欧洲以及亚洲企业，也面临着同样的决策压力。对于企业高层而言，今后的几个月将充满不确定性。'一切都会很快过去'、'不必作出艰难的决定'，这种幻想的可能性几乎为零。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点