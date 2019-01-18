 德语媒体：谁害怕华为？ | 媒体看中国 | DW | 18.01.2019

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媒体看中国

德语媒体：谁害怕华为？

《法兰克福汇报》聚焦德国政府审查是否应将华为排除在5G建设之外。《商报》关注中国经济形势不容乐观之际，德国企业的"中国困境"。

Logo von Huawei (Reuters/H. Hanschke)

将华为排除在外？德国政府还未作出决定

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"谁害怕华为？（Wer hat Angst vor Huawei?）"的文章写道：

"风险是2017年北京制定的安全法，其中规定，中国组织和公民应依法与国家情报部门合作。在建设新的5G互联网基础设施时，这一点可能特别敏感。5G用于巨量数据的传导，如自动驾驶或机器互联所需要的--这两个领域都要求高度的安全和防范间谍活动。"

文章写道："联邦政府还没有作出决定。本周初，在回答绿党政治家德罗格（Katharina Dröge）的质询时，联邦内政部表示，5G网络的安全非常重要。'联邦政府内部就是否采取具体措施尚未达成共识。'11月底，内政部曾指出，在必要情况下，电信法规中对安全的要求或将针对5G的新情况及其潜在的风险进行调整。"

与此同时，"德国工业届则警告，不应将华为从移动新标准5G的建设中排除在外。周四，德国工业联合会（BDI）主席肯姆普夫（Dieter Kempf）表示：'在没有证据的情况下，就假定一个制造商会带来危险，这是完全错误的。'他说，不应在猜测的基础上将任何竞争者排除在外。肯姆普夫说，没有人提出证据证明，使用华为技术会损害德国的安全利益。他说，而且谁能替代华为，也是个问题。'我们没有同一级别和质量的德国厂商。'事实上，迄今为止，德国大型网络运营商都使用了华为的产品。业界专家称，即便将华为排除在外，也于事无补，因为华为的竞争对手的产品也基本上都是在中国制造的。"

China Bundespräsident Steinmeier in Beijing (Reuters/J. Lee)

"中国困境"

《商报》题为"远东的风暴"（Sturmtief in Fernost）的文章写道：

"平均下来，德国300多万家企业在中国的营业额占其业绩的约7%。重要的大型康采恩对中国市场的依赖程度要大得多。宝马、戴姆勒和大众以及半导体制造商英飞凌、特种化工康采恩科斯创（Covestro）营业额的五分之一来自中国。对他们而言，中国是最大的销售和单一市场，甚至排在德国本土市场前面。"

文章写道："即将就任基尔世界经济研究所所长的费伯麦尔（Gabriel Felbermayr）说，这当然是一个块状风险，但可能难以避免，因为不在中国开展业务的风险更大。"

"30家达克斯企业在中国共有近700家子公司。根据商报的估算，上一商业年度，其营业额的15%来自中国。这相当于约2000亿欧元，是前所未有的。"

文章写道："三年前，中国还仅是德国排名第五的出口目的国，去年已升至第三位，仅次于美国和法国。差距不断缩小。2018年，德国对中国的出口上升近10%，对美国仅上升2.2%，对法国略有下滑。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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