德语媒体：谁在制造陷阱？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“因‘一带一路’妖魔化中国 - 这不公平”为题，刊发评论指出，在讨论"一带一路"时，不应当只是一味地认为这是债务陷阱，也不应当一味地认为接受资金的国家都是受害者。

作者以马来西亚喊停东海岸铁路项目、后来又恢复项目为例，指出中国的"一带一路"并非单行道，接受中国资本的国家其实也能够在发现条件不合适后与北京重新谈判：

"对于中国而言，这一事件所带来的教训则是：必须要制订可持续融资的标准，否则参与者就会纷纷逃离，最终所有人都会面临一大堆问题，却毫无成就。不论是中国企业还是跨国企业、国资企业还是私营企业，都不会去投资那些不能产生回报的项目。不论是中国银行还是跨国银行、国资银行还是私营银行，也都不会把钱借给永远收不回成本的项目。

"要是能有一只能下金蛋的鸡，又有谁想会只要一枚金蛋呢？最佳的贷款对象，就是那些取得成功的人，他们今后还能获得更高额度的贷款。

"许多发展中国家的收入都很低，但是他们并不天真，也并不是外来强权的被动受害者。这些国家是有意选择了中国。有时是因为除了中国别无选择，也有时是因为其他选项并不合适，而中国人所能提供的条件更好。"

文章指出，"中国绝没有让别国陷入债务陷阱，数据能够说明这一点：根据世界银行以及国际货币基金组织的统计，共有17个低收入非洲国家正面临无法偿债的风险。但是，根据美国霍普金斯大学的一项研究，这其中只有3个国家的过半国债是欠于中国。在8个国家，北京根本没有或只有少量资本介入。而像津巴布韦、莫桑比克这样的国家，其主要的债主是巴黎俱乐部(DW注：指22个传统富裕国家)、多边金融机构或者瑞银信贷这样的大银行。这到底是谁在给谁制造陷阱？"

欧洲的弱点？

周一出版的《曼海姆晨报》以“一条绳上的蚂蚱”为题，刊发评论呼吁，欧盟面对中国的"一带一路"时千万要团结：

"中国想要把现代化基础设施、经济发展带到中亚、东南亚、非洲，这是值得赞赏的。但是，在欧盟的外围进行偷猎行为，这就是另一回事了。匈牙利、意大利、希腊已经签署了相关协议。中国正在证明，其主张的合作模式是多么具有吸引力。现在的主要问题是欧盟的软弱以及可分裂性。中国人正在利用这一弱点，这看起来有些不公平。但是中国可不是什么善解人意的朋友，而是对手。在权力政治方面，中国正在践行自己的道路，而且多少也在向过去180年来给中国带去苦痛的西方国家复仇。

"欧盟委员会主席容克向外界推介其'连接亚洲战略'，也就是'一带一路'的对手。这是一个正确的动机。但是，如果欧盟想要真正对中国有所抗衡，就必须拿出很多钱，而且欧盟还必须团结。"

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