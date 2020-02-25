德语媒体：谁在利用眼下的疫情？

(德国之声中文网) 《法兰克福汇报》以"疫情就是警钟"为题，刊发评论指出，全球蔓延的新冠病毒可能会让贸易保护主义大行其道，这才是最大的危险。

"近年来，众多经济学家一直在担心：要是中国这架经济增长引擎急剧减速，全球经济将会遭遇怎样的后果？大约十年前，中国的扩张性财政政策与货币政策为发达工业国的经济复苏做出了重大贡献，许多国家此前一度陷入财政危机。长期以来，中国对德国工业品的需求一直在强劲增长，与此同时，众多中国企业也与欧美企业紧密相连。中国企业长时间的生产停滞会对世界经济造成显著影响。目前，新冠肺炎疫情对德国经济还没有造成太多的直接影响，但是如果中国上游产品的生产停滞更长时间，库存水平较低的德国企业也不得不缩小生产规模。机械制造业以及首当其冲。"

作者指出，面对中国经济的不确定性，许多面临老龄化等问题的老牌工业国家也在担心自己今后的经济潜力，低利率、高债务更是雪上加霜。

"但是，恐惧不应该支配我们的思维。新冠病毒疫情到底会扩散到怎样的程度、造成怎样的后果，我们现在只能猜测。2003年的SARS疫情，其经济后果一开始是被高估的。而现在，在几周内遏制住疫情依然有希望。因此，不建议立刻要求当局降息、提高财政支出。全球化供应链的脆弱性，不可能靠这些手段而有改观。"

"在当今这个时代，民粹主义者正在煽动反全球化情绪，美中之间的贸易纠纷已经沦为了外交政策的一部分。此时，疫情带来的经济后果，就能在不仅限于美国的世界各地进一步加强已有的保护主义倾向。对于德国经济界而言，这一趋势的后果尤其严重。全球经济、德国经济几十年来一直极大地受益于自由化。将原先进口自国外的产品国产化，这种想法在政治上固然很诱人，但是却缺乏经济学基础。德国既没有足够的劳动力、也没有以同样低廉的价格生产进口产品的能力。1921年，西班牙大流感刚刚过去，德国政治家拉特瑙(Walther Rathenau)曾说：'经济就是命运'。如今，他的这句话依然有着足够的分量。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"书商桂敏海被判刑，中国此举损害自身"为题，刊发评论指出，选择在这个时间点宣判，北京绝对是深思熟虑。

"中国似乎非常清楚对桂敏海判刑所造成的舆论影响力。宣判的时间点也绝非偶然：它偏偏出现在全球遭遇重大卫生危机时，世界舆论的注意力全都集中在蔓延的疫情上。中国当局这么干，已经不是第一次了。他们时常在圣诞期间对人权人士、政权批评者进行宣判。"

"在中国国内，除了法院发布的一条公告，对此事基本保持沉默。官方媒体不对此进行报道，在社交网络上也同样没有相关内容。"

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