德语媒体：谁和谁对谈？中美礼宾互不相让

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》认为，对于美国旨在对中国进行国际孤立的政策，北京的忧虑可以在最近几天里观察到。

“因为副国务卿谢尔曼也将访问邻国蒙古，习近平便亲自给蒙古总统拨去电话，以确保对方的忠诚。正在阿拉伯联盟访问的王毅外长让东道国做出书面保证，不对中国在新疆对当地穆斯林的所作所为进行谴责。此外，在台湾以及南海问题上，张力仍在加强，例如，美国一架军机降落台湾后，中国进行了大规模的入侵台湾所必需的登陆演习。中美双方周四都在强调没有退缩，但美国国务院同时表达称，两国也有利益重叠的地方。”

这篇题为“美中在礼宾上讨价还价”的文章提到谢尔曼此次访问将会晤王毅外长，不过她的主谈对象、也是第一个接待她的是谢锋副外长，在中国外交部排在第5位。

双方在礼宾以及接待级别上经过多轮交涉。本来，美国国务院希望希尔曼副国务卿会见乐玉成副外长，但没有得到中方的同意。“华盛顿认为会见地点安排在天津而不是在首都北京，是一种降级行为。出于对传播新冠病毒的担心，北京已有一年多没有接待外国政界代表团了。”

拜登政府同北京在礼宾方面已多次较量。“中国多次不理睬美国国防部长奥斯丁与中共中央军委副主席许其亮通电话的愿望，北京告知国防部长魏凤和是其谈话对手，但魏的讲话没有分量。美方认为许其亮是对等伙伴，因为他在军事指挥链上拥有与奥斯丁同等的职能，尽管他们的头衔不一样。在中国，军队听从党、而不是国家的指挥。很久以来，美国报怨无法接近习近平的内核成员，但双方似乎都有意为防控危机升级寻找解决的途径。美国考虑建立美中高层直接通话机制。过去，在军事领域做出的相关努力半途而废，因为北京那边没有人来接听电话。”

沃尔沃于2010年被吉利全资收购

沃尔沃从母公司吉利手中购回股权



《南德意志报》报道，沃尔沃汽车已与其母公司吉利集团签署协议，收购吉利股份，从而全面整合沃尔沃汽车在中国的制造、研发和销售业务。

“两家企业已达成一致。沃尔沃总裁萨姆艾森（Håkan Samuelsson）说，沃尔沃将由此成为全面控制在华业务的第一家外国汽车企业。

如果政府批准，瑞典人将是位于成都和大庆的两家工厂，以及一个位于上海的研发中心和一家地方销售公司的单一拥有者。这项收购将从明年分为两步开始，2023年完成。”

金融危机刚过的2010年，总部位于中国杭州市的吉利集团从美国福特汽车公司手中收购了100%的沃尔沃股权。

“母公司和子公司之间的这场交易被看作是沃尔沃为上市做出的进一步准备。吉利总裁李书福上月说，他希望在斯德哥尔摩的上市进程能够快速推进。据悉，专家估计，总部位于哥特堡的传统悠久的沃尔沃公司会赢得200亿美元的市值。而股份结构越清晰、越透明，即谁在企业里追逐怎样的利益，越容易做出投资的判断。”

沃尔沃的收购生意之所以可能，跟中国改变政策有直接关系。“从明年开始，取消外国汽车公司只能在中国同中方伙伴建立合资公司的规定。当取消该限制的消息传出后，德国汽车厂商大众和宝马均宣布将扩大其在合资企业中的股权。

而对电动车而言，2018年已取消了股权限制。特斯拉在中国的工厂就没有中方伙伴，生产和销售都是独立进行。”

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