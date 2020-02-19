德语媒体：“诸侯”相争 外企遭殃

（德国之声中文网）新冠疫情令在华德国企业也叫苦不迭，一项问卷调查显示，半数受访企业都认为，今年上半年的营业额会有两位数百分点的下滑。此外，疫情背景下，中国各地纷纷出台"土政策"，也令驻华企业感到无所适从。《南德意志报》就此写道：

"近90%的德国企业认为新冠疫情会对其业务造成'中等至严重的影响'。大约半数企业将不得不调整其本年度业绩目标。近50%的受访企业认为，今年上半年经营业绩会出现两位数百分点的下滑，四分之一企业的下滑幅度甚至会超过20%。

德国驻外商会主席沃伦施泰因（Stephan Wöllenstein）认为，中国目前正在寻求一项看似无法实现的平衡。政府一方面在尝试抑制疫情蔓延，另一方面也在努力促成经济生活恢复正常。但中国的经济距离正常化看起来还遥遥无期。"

文章写道，由于很多地方在实行隔离措施，使大多数德国在华企业陷入困境。道路封锁使供货链无法运作。更为严重的是，很多工人至今仍无法返回工作地点。文章写道：

"半数受访企业都对地方当局朝令夕改的政策以及主管部门的各自为政提出批评。欧洲驻华商会主席伍德克抱怨说：'防疫斗争催生了一系列相互矛盾、错综复杂的规定。'他表示，中国目前已回到了诸侯相争的中古时代，各地对政策法规的解读都各有不同。这种情况下，简直无法实现物资和人员的流动。伍德克说，他本人就是这些新政策的受害者，因此被迫延长了在德国的假期，因为他一旦回到北京，就必须接受14天的隔离。"

几天来，中国官方公布的疫情数据显示，新增和死亡病例都呈现出持续下降的趋势。但问题在于，中国官方提供的数据可信度有多高呢？瑞士出版的《新苏黎世报》认为，中国官方数据虽然名声欠佳，但也绝非一无是处。

"疫情刚刚爆发时，湖北当局试图美化形势，因此相关数据被做了手脚。但新一届湖北和武汉官员想必会尽量增加信息透明度，以挽回失去的信誉。

而另一个不应忽略的重点是，专家们认为，感染者中80%属轻微患者，也就是说很多患者因为没有症状，也就完全不知道自己已经感染。他们因此没有被纳入中国官方的统计数字，但这并不能归咎于官方。专家们普遍认为，相对于实际疫情，官方数据只是冰山一角。而实际传染人数究竟有多少呢？这一点仍会是个谜。假设能够确实掌握实际感染人数，那么死亡率势必会大幅下降，而新冠病毒造成的恐慌也会因此得到缓解。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]