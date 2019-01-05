德语媒体：请点亮台湾这座民主灯塔

（德国之声中文网）世界上承认台湾的国家只剩下17个，其中包括瑙鲁和梵蒂冈这样的袖珍国家。由此看来，台湾的国际空间似乎已经非常有限。但另一方面，美国前不久却在台北新建了一座事实上的大使馆。这一庞大建筑能够容纳400人工作，耗资则相当于美国驻德使馆的两倍。《法兰克福汇报》撰文指出，尽管门牌上写着"美国驻台协会"，而没有"大使馆"字样，但美国耗费巨资兴建这一机构本身就足以说明，在同中国展开的地缘政治竞争中，台湾对美国变得越来越重要。这篇题为《请点亮这座灯塔》的文章写道：

"一段时间以来，台北方面一直有人担心，台湾有可能会沦为大国争斗中的一张纸牌，而持牌者则是那位随性而为的美国总统。不过，台湾外交部长吴钊燮则在台湾外交部会见厅对本报表示：'很多人都说台湾只是棋盘上的一枚棋子。但美国政府一直在为台湾公开努力，也在会谈中不断强调，无论美国同其他国家的关系如何，美国都认为对台关系非常重要。'吴钊燮认为，美国海军多次派遣舰只穿越台湾海峡就足以说明这一点。他表示：'我认为，这是一个很明确的信号，就是美国有决心阻止中国对台湾发起军事攻击。'"

不过，吴钊燮并不认为台湾因此就可以高枕无忧。"2016年5月，包括很多台独人士在内的民进党上台以来，北京就加大了对台湾的军事压力。而早在2005年，中国领导层就已制定法律，宣称一旦发生'分裂'或'和平统一手段都无法奏效时'将采取军事行动。三周前，习近平就台湾问题发表演说时再度重申，不排除采取军事行动的可能性。而在台湾引起更多关注的则是习近平的另一句话：台湾'必须也将会'在'一国两制'模式下同大陆实现统一。吴钊燮表示，以前的领导人并没有以这种模式讨论统一问题，而是主张一种循序渐进的方式。"

吴钊燮认为，习近平呼吁双边立即在"一国两制"模式下展开统一谈判，这是台湾方面不能接受的。他表示，随着中国扩张性的军事和经济政策招致国际社会越来越多的批评，台湾的角色也得到了强化。文章写道：

"台湾将那些虽然没有在外交层面承认台湾，但在民主和自由理念方面和台湾享有共同价值观的国家视为'同道'。由日本、澳大利亚和美国发起的'自由开放的印度太平洋区域'计划令吴钊燮看到希望。这一现实政治上仍较为模糊的计划，旨在在该地区建立起以价值观和规则为导向的新秩序，以抗衡中国的扩张政策。吴钊燮说；'我们呼吁美国、日本和澳大利亚等国，请点亮台湾这座民主的灯塔。'"

本次达沃斯世界经济论坛，中国方面派出了级别非常高的代表。《南德意志报》写道："因为中国最重要的传统节日春节临近，达沃斯经济论坛召开的时机对中国人来说并不理想。尽管如此，中国还是向瑞士派出了一名高级官员。2017年，中国党和国家领导人习近平亲自参加了论坛，并发表了讲话。而这一次，前来达沃斯的则是习近平的亲信王岐山。"

在简单介绍了王岐山的政治生涯之后，文章写道："2017年的上一次党代会后，王岐山因年龄原因未能入围中国的权力核心-政治局常委。然而，来自北京的消息称，王岐山仍定时参加常委会议。王岐山经常会向党内同僚推荐一些书籍。因此政治高层至少一半人都读过托克维尔的《旧制度与大革命》。这本出版于1856年的书分析了法国大革命发生和失败的原因。"