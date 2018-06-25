德语媒体：请不要卑躬屈膝地面对中国

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》的评论以"中国的世纪大工程挑战西方"为题，注意到中国正在以巨额贷款、大型基建工程挺进海外新市场，北京的"一带一路"倡议正在改变许多地区的力量格局，其中也包括欧洲国家。作者认为，中国的扩张态势令人不安，但是西方不应该对其妖魔化，而应该自信地去应对。

"接受中国投资的国家，不能被巨额的贷款蒙蔽双眼。他们必须要保持警惕，并且充满自信地在中国面前捍卫自己的利益。这包括要求相关操作透明化、遵守国内法以及国际法，也包括必要时放弃来自中国的贷款。"

"新兴的超级大国中国在世界范围内扩张其影响力，这固然是合理行为，西方大国从前也这么干过。亚洲、非洲、拉美的许多国家都亟需建设更多的现代化基础设施，从而推动经济发展。但是，一个威权国家在全球范围内用值得怀疑的手段挤压西方国家的自由、法治价值观，西方不能就此袖手旁观。面对'一带一路'的挑战，欧盟以及美国必须要用更加积极的外交政策来回应，而不是后退。"

柏林出版的《世界报》以"要看台湾，别看中国"为题，刊发评论指出，北京政权对内对外都在不断宣称，中国的价值观比西方价值观更加优越，但是海峡对面的台湾却恰恰是一个范例。

"不论是左翼的反全球化人士，还是新右派意识形态者，抑或是西方大企业的老板们，他们在一个问题上都惊人地一致：'我们必须抛弃西方的傲慢来接纳中国价值观。'这些人往往平常都是一副刚强的模样，却突然在这一问题上变得异常温顺。与中国的经贸关系确实是无法回避的，但是真的有必要在言辞上也卑躬屈膝吗？"

"现在，众多德国汉学家也陷入了这个怪圈。他们的研究工作早已依赖于来自北京的遍地开花的孔子学院，他们在学术文章中热情地为他们的金主唱赞歌。显然，对于'中国价值观'的定义权，牢牢掌握在北京当局的手中，他们有意识地用文化主义(译注：亦称文化相对主义)来将西方民主模式贬称为'异质的'。"

"这就引出了一个悖论：巨大的中国现在最害怕的莫过于小小台湾岛上正运转良好的自由化模式。否则，无法解释中国为何现在要收买台湾仅剩的几个邦交国。与此同时，西方的航空公司还受到压力，被要求将台湾标注为中国一部分。汉莎航空率先服从于这波地图攻势，这并不令人感到惊讶。"

"要是真的如中国统治者所说的那样：1949年后在政治上以及社会上彻底与大陆分离的台湾岛依然是中国的一部分，那么，又该如何解释：台湾的价值观证明了中华文化其实是可以与自由主义相融合的呢？几乎一切北京所宣称的'东亚原生特性'，都能在台湾的现实生活中找到运转良好的反例。'中华文明受到千年威权统治的熏陶，天然地追求和谐，因此对既往或当下历史的批判并没有成为中华文化的一部分。'这简直就是统治者的垃圾逻辑，自由台湾的民众只能对此付之一笑。"

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