德语媒体：试射洲际导弹显示中国核武雄心

中国在太平洋试射洲际弹道导弹的消息，也引起了德国媒体的关注。《法兰克福汇报》认为，这显示了中国的核武雄心。《商报》则提醒欧洲人注意中国在卫星通讯领域的发展。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》刊登题为“核的世界”（Nukleare Welt）的评论文章，指出在所谓多极世界中，核军备竞赛的危险提高了。而中国有发展核武力量的基础和雄心：

“中国表示反对俄罗斯在乌克兰使用核武器，并不意味着北京不清楚或不重视这种武器的价值。中国是世界第三大核武国家，并在扩充自己的核武库。如果用‘带核武器的加油站’来形容俄罗斯更为贴切的话，中国则与之截然不同，中国拥有的经济基础可以让一个军事实力强大的国家最终成为世界强国。中国无疑有这样的雄心，北京领导层用试射一枚洲际导弹再次表明了这一点。飞行的方向让这次试射成为了政治信号：导弹飞向了太平洋，那里有美国和美国的盟友。

21世纪的世界将走向何方，并非在所有方面都可预测。但相当可能的一点是，现在就已经带来诸多战争和危机的多极化世界，将成为一个核的世界。普京强力让核武器重回世界政治，以至于军备扩张的吸引力大大提高。”

专家：中国需要测试能力以确保其核武库可靠性 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧洲在谈论，中国在行动

《商报》发表客座评论“我们需要一个欧洲的卫星网络”，认为欧洲在卫星通讯领域又落后了美国和中国一步。文章称，提到卫星通讯，马斯克的“星链” 和贝索斯的“柯伊伯”计划（Kuiper）是人们比较熟悉的网络系统。

不过，“中国的发展虽没有成为媒体关注的轰动性新闻，却正在以极大的决心，通过高水平科技和精确性推进其太空计划，并致力于寻找可能让美国的网络相形见绌的解决方案。”

文章指出，全球各国对近地轨道（LEO）卫星的兴趣与日俱增，是为了满足全球联通需求的不断增加。

“欧盟也开展了一些活动，尽管卫星通讯的战略意义不可低估，但欧洲在这一方面的进展落后于美国和中国。诸如IRIS²和E3S等项目可被视为欧洲对“星链”、“柯伊伯计划”（Kuiper）和中国有关项目的回应，但与其全球竞争对手相比，这些项目的投资和时间表显得迟疑、目标较低、不够全面。

近地轨道卫星通讯的意义日益凸显 图像来源: Science Photo Library/imago images

在欧洲，我们总是强调‘欧洲的技术主权’，而惊异于其他国家在技术上超车。中国在技术发展中的创新能力一再被低估，似乎是一个系统性的问题。中国如今在电池技术领域的领先地位，是一个众所周知的典型例子。此外，当‘一带一路’真正引起我们认识和重视的时候，已经是它在相当范围内付诸实施的阶段。在创新的高速铁路方面，我们倾向于在欧洲以外仅仅聚焦日本的新干线，而过去多年很多开创性的发展是在中国发生的。

我们在谈论，而中国在行动，并向世界展示可以这样做。欧洲再一次面对错失未来市场机遇、不得不依赖于外部供应商的危险。为了让欧洲在全球卫星通讯的角力场上不败下阵来，而且保持领先地位，果断的措施和提高投资已迫在眉睫。”

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