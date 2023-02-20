德语媒体：让「今日乌克兰，明日台湾」更响亮

（德国之声中文网）《每日镜报》刊登的评论文章「今日乌克兰，明日台湾？」指出，如果中国要对台湾出手，人们马上就会想到俄罗斯对乌克兰的入侵。评论指出：「普京是令习近平遭遇政治宣传失败的罪魁祸首。十二个月来，俄罗斯士兵一直在一个不属于他们的国家里进行谋杀、强奸和绑架；也是在这十二个月以来，『乌克兰』和『台湾』这两个词一直伴随着出现。对中国来说，这是一场大型公关风暴。以至于中国外交部长秦刚在本周二的一次演讲中要求『某些国家』应该停止鼓噪『今日乌克兰，明日台湾』。」

「两个超级大国正在威胁着它们的邻国，俄罗斯已经首先发起了攻击，中国到目前为止还没有动手，但莫斯科和北京的扩张主义精神是相似的。如果北京的共产党领导层在某个时候决定入侵台湾，美国会不会向该岛提供军事援助？日本会不会进行干预？欧洲会如何反应？这些问题还没有答案。」

评论称：「俄罗斯对乌克兰的入侵是一场公然违反《联合国宪章》基本原则的入侵行动。如果中国要对台湾出手，人们马上也会想到（俄罗斯）对基辅的导弹，对马里乌波尔的围攻，对布查的屠杀。」

「北京已经通过越来越频繁的军事演习来威胁台湾，并反复强调它不排除武装攻台的可能性。此外，或许更令人担心的是，它也决定不与俄罗斯保持距离。在慕尼黑安全会议上，北京的最高外交政策官员王毅在被问及是否排除对台湾进行的升级行动时，他回答：『台湾从来没有也不会成为一个国家。』随后他启程前往下一站莫斯科，与俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫见面。」

作者认为，即使发展中国家对于中国的支持在某种程度上是不变的，「但是，西方国家却出乎意料地团结为乌克兰声援。自2022年2月以来，这反映在对台湾的支持上，这对中国是一场灾难，也是北京一直想避免的事。今日乌克兰，明日台湾 -- 这就是中国不希望听到的警告，我们完全有理由把这句话说得更响亮。」

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《商报》题为「需要对中国进行更多的威慑」评论认为，从王毅拜访普京能看出来，中国正坚定地与俄罗斯站在一起。文章开头写道：「没有比这更有象征意义的了：就在俄罗斯入侵乌克兰一周年的前两天，中国的最高外交政策官员王毅正在访问把战争带回欧洲的人 -- 普京。两人都笑着，俄罗斯总统张开双臂迎接他的中国客人。」

「这些场面伴随着欧洲和美国的担忧，即北京也想透过武器支持莫斯科。这次的访问之后，就连一向对中国保持乐观态度的人也应该清楚了：中国正坚定地站在俄罗斯那一边。同时，北京对华盛顿的态度也越来越具有攻击性。」

「中国的国家和党领导人习近平可能会在本周五提出他的乌克兰和平计划。其实，没多少人相信中国能成为一个真诚的调解员，也无法指望北京也会考虑到基辅的利益。事实上，中国将此视为一个向发展中国家以及西方国家批评者展示的机会：中国是负责任的大国，美国则是战争贩子。」

评论提到：「中国领导人的长期目标是一个仍然存在某些规则的世界，但其遵守情况由大国 -- 主要是中国来决定。中国领导层多次在公开场合宣传其对这种新世界秩序的计划。在这样一个不是以法律的力量为基础，而是以强者为基础的世界里，每个小国都会暴露在这些大国的专横之下。」

西方联盟对于俄罗斯相当团结一致，但对于北京，却谈不上什么坚决。评论呼吁：「就遵守国际规则和台湾问题而言，现在是设定限制的时候了。坚定的威慑加上对话的邀请，这才是正确的战略。最重要的是，欧洲和美国必须从它们在俄罗斯问题上所犯的错误吸取教训。」

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