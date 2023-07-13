德语媒体：让人一头雾水的中国战略

（德国之声中文网）德国政府的「中国战略」今天终于出炉，这份讨论多时的文件与外界的期待是否符合？或者有些落差？ 《焦点杂志》刊登的评论透过标题指出：「贝尔博克直言不讳地谈论中国——但却让有关人士一头雾水」。
文章开头提到，贝尔博克在墨卡托中国研究中心（MERICS）介绍德国的「中国战略」时，尽管她保持着一贯的对华强硬态度，如提及对新疆维吾尔人的强迫劳动感到担忧、不支持北京攻击民主岛国台湾等等，但仍看不出来「德国打算如何阻止咄咄逼人、做好战争准备的北京」。
作者指出，与邻国法国不同的是，「当我们倾听贝尔博克的讲话时，就会明白德国对欧洲伙伴团结一致的重视。因为每当她提到『德国』或『德国经济』时，她都会紧接着提到『欧洲』和『欧洲人』」。相较之下，法国总统马克龙已经在访问中国后表示：台湾问题与法国无关。
文章继续写道：「从她对『去风险』和『脱钩』之间区别的解释几乎没有帮助，就可以看出此处的协调有多么困难。欧盟成员国可以就此区别达成一致，但在实践中却无济于事，因为没有谁对两个经济体的完全脱钩感兴趣，尤其是那些继续在中国赚大钱的公司。
「对于外交部长来说，『去风险』代表这些（德国）企业未来必须独自承担（与中国）贸易的潜在风险。因此，如果预期的货物没有兑现，德国政府也不会介入提供应紧急援助。贝尔博克在此阐述了她的同党同事——德国经济部长哈贝克已经就经济方面介绍过的内容。」
在文章结尾，作者提到北约主席斯托尔滕贝格在维尔纽斯北约峰会上的发言，即中国现在对欧洲安全构成了威胁，来对比标题的「一头雾水」。作者认为，斯托尔滕贝格此处的表达比贝尔博克更清楚。评论最后写道：「最后，即使到了今天也不可能与中国保持距离，让包括德国企业在内的所有参与者都知道未来的发展走向。」
《新苏黎世报》的文章「中国统治者为何惧怕LGBTQ运动」以中国年轻人的故事为背景，分析为何中国的执政当局加大对LGBTQ群体的打压。文章谈到，近几年来中国LGBTQ人士的空间大大受到限缩，并且举了2020年「上海骄傲节」突然宣布永久停办以及今年5月北京同志中心「因不可抗力」终止营运为例。
2015年上海骄傲节的参与者（资料照）
作者写道，目前中国「在日常生活中，只要不组织起来或提出政治要求，LGBTQ人士仍然可以相对公开地表明自己的性取向」。然而，「中国统治者现在不愿意看到任何形式的、在国家控制之外的、有组织的公民社会参与，因为中国政府担心这可能会引发更广泛的政治运动。习近平现在希望尽早扼杀LGBTQ领域可能的制度化，对于中国的专制领导人来说，性取向不同的团体显然是国家安全的隐患。」
除了打压LGBTQ以外，文章批评道：许多统治者过时的世界观也令人担忧。作者指出，例如「在习近平认知当中，男人要有『阳刚之气』，女人的首要任务则是为祖国生儿育女。中国当局近年来多次对所谓的『娘娘腔』男孩采取行动，这些看起来女性化的男孩在电视和网络上的表演非常受欢迎，但他们也因为这种特质遭禁。」
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
谁发明了 “去风险”？
冯德莱恩智库演讲
2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”
-
谁发明了 “去风险”？
对华关系新的关键词
冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。
-
谁发明了 “去风险”？
依赖是个“好选择”？
德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。
-
谁发明了 “去风险”？
肖尔茨是始作俑者？
有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。
-
谁发明了 “去风险”？
金融术语
“去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。
-
谁发明了 “去风险”？
沙利文：免受胁迫
华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”
-
谁发明了 “去风险”？
跨大西洋共识
德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”
-
谁发明了 “去风险”？
G7峰会余音
5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”
-
谁发明了 “去风险”？
北京：不要“鹦鹉学舌”
对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”
-
谁发明了 “去风险”？
李强斥“伪命题”
中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。
-
谁发明了 “去风险”？
走入欧盟对华战略
共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。
-
谁发明了 “去风险”？
德国首份对华战略
2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。