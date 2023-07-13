德语媒体：让人一头雾水的中国战略

（德国之声中文网）德国政府的「中国战略」今天终于出炉，这份讨论多时的文件与外界的期待是否符合？或者有些落差？ 《焦点杂志》刊登的评论透过标题指出：「贝尔博克直言不讳地谈论中国——但却让有关人士一头雾水」。

文章开头提到，贝尔博克在墨卡托中国研究中心（MERICS）介绍德国的「中国战略」时，尽管她保持着一贯的对华强硬态度，如提及对新疆维吾尔人的强迫劳动感到担忧、不支持北京攻击民主岛国台湾等等，但仍看不出来「德国打算如何阻止咄咄逼人、做好战争准备的北京」。

作者指出，与邻国法国不同的是，「当我们倾听贝尔博克的讲话时，就会明白德国对欧洲伙伴团结一致的重视。因为每当她提到『德国』或『德国经济』时，她都会紧接着提到『欧洲』和『欧洲人』」。相较之下，法国总统马克龙已经在访问中国后表示：台湾问题与法国无关。

文章继续写道：「从她对『去风险』和『脱钩』之间区别的解释几乎没有帮助，就可以看出此处的协调有多么困难。欧盟成员国可以就此区别达成一致，但在实践中却无济于事，因为没有谁对两个经济体的完全脱钩感兴趣，尤其是那些继续在中国赚大钱的公司。

「对于外交部长来说，『去风险』代表这些（德国）企业未来必须独自承担（与中国）贸易的潜在风险。因此，如果预期的货物没有兑现，德国政府也不会介入提供应紧急援助。贝尔博克在此阐述了她的同党同事——德国经济部长哈贝克已经就经济方面介绍过的内容。」

在文章结尾，作者提到北约主席斯托尔滕贝格在维尔纽斯北约峰会上的发言，即中国现在对欧洲安全构成了威胁，来对比标题的「一头雾水」。作者认为，斯托尔滕贝格此处的表达比贝尔博克更清楚。评论最后写道：「最后，即使到了今天也不可能与中国保持距离，让包括德国企业在内的所有参与者都知道未来的发展走向。」

《新苏黎世报》的文章「中国统治者为何惧怕LGBTQ运动」以中国年轻人的故事为背景，分析为何中国的执政当局加大对LGBTQ群体的打压。文章谈到，近几年来中国LGBTQ人士的空间大大受到限缩，并且举了2020年「上海骄傲节」突然宣布永久停办以及今年5月北京同志中心「因不可抗力」终止营运为例。

作者写道，目前中国「在日常生活中，只要不组织起来或提出政治要求，LGBTQ人士仍然可以相对公开地表明自己的性取向」。然而，「中国统治者现在不愿意看到任何形式的、在国家控制之外的、有组织的公民社会参与，因为中国政府担心这可能会引发更广泛的政治运动。习近平现在希望尽早扼杀LGBTQ领域可能的制度化，对于中国的专制领导人来说，性取向不同的团体显然是国家安全的隐患。」

除了打压LGBTQ以外，文章批评道：许多统治者过时的世界观也令人担忧。作者指出，例如「在习近平认知当中，男人要有『阳刚之气』，女人的首要任务则是为祖国生儿育女。中国当局近年来多次对所谓的『娘娘腔』男孩采取行动，这些看起来女性化的男孩在电视和网络上的表演非常受欢迎，但他们也因为这种特质遭禁。」

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