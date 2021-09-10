德语媒体：让中国受穷才能确保西方的安稳?

(德国之声中文网) 德国《焦点杂志》以"美国的恐惧：中国对富裕的追求将创造一个新世界"为题，刊发评论指出，中国对富裕的追求，正在引发美国失去霸主地位的恐惧，这两种情绪交杂，将奠定今后很长一段时间的世界格局。

文章一开始就引述澳大利亚前总理近期的表态："中国问题在于：这个巨大的国家具备了在经济上超越美国的潜力。在美国胜利论者眼中，仅这一点就已经是不可饶恕的罪行。"

作者随后写道："1980年，世界还不是如今的模样：中国国民生产总值大约只有美国的十分之一，谁是厨子、谁是帮工可谓一目了然。到了2020年，这个世界发展成了这副模样：中国已经达到了美国的70%水平，紧张程度也在上升。特朗普下台了，美国优先的政策却还在持续。"

作者认为，只有当中国经济的人均水平也赶上美国时，才意味着新世界的正式开端；这将意味着美国霸权的终结、中国世纪的开启。"这将牵涉到许多高度政治化、伦理化的问题，其中包括：中国的相对贫困，难道真的是21世纪西方安全架构的前提条件？白宫就是这样认为的。假如这个问题的答案真的为'是'，那么下一个问题就是：西方是否可以、是否能够持久地拒绝普通中国人享有西方民众应享有的生活水平？"

奥地利《维也纳报》以"911后的中国外交政策为题"，刊登了政治学者Bernhard Seyringer撰写的客席评论。文章指出，二十年前的恐怖袭击，实际上给中国带来了战略机遇，让华盛顿晚了许多年才将中国定义为"战略竞争对手"。

"当时，位于中南海的中共中央一直就下一步的举措争论不休。安全机关认为，美国为首的国际联军进军阿富汗，'反恐战争'不过是个幌子，其目的是扩大在中亚、南亚地区的支配权，从而在地理上完全包围中国。这是一个地缘政治上的终极恐惧，美国问题专家时殷弘就是这一论调的主要代表。当时，人们担心的内容包括：阿富汗出现一个对美友好的政权、美军驻扎在塔吉克斯坦以及乌兹别克斯坦、华盛顿在巴基斯坦扶持一个对中国不那么友好的政权。"

"但是，以江泽民为核心的领导层却决定，利用这个时机来改善和美国的关系。北京希望，假如再发生针对伊朗、苏丹的战争，中国应当具有某种程度上的特别话语权。在这些国家，中国向能源领域投入了巨资。此外，时任中国国防部长曹刚川还希望美国在台湾问题上有所让步，并且在军事培训上展开紧密合作。"

"当时，中国分析人士也人士到，由于美国再次聚焦中东，因此避免在其他地区发生冲突就成为了华盛顿的最优先事项。中国人当时就认为，这是一个持续约20年的'战略机遇期'，中国将能够在此期间为全面崛起做好准备。一直到2018年，历届中国领导层都将此作为战略要务。而华盛顿重新将中国定义为'战略竞争对手'，则要等到2017年以后。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。