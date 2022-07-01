德语媒体：警察治下的香港

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，同五年前相比，此次习近平到港只有欢迎的场面，不见了抗议人群。因为反对派人士要么锒铛入狱，要么已远走他乡。仅仅两年时间里，香港已从自由社会演变成了警察国家，这也在很大程度上展现了北京的统治模式。这篇题为《警察国家香港》的评论写道：

"25年前，香港还完全是另外一幅场景。但英国人将这座殖民地城市移交北京时，中国领导人邓小平承诺，香港会成为中国的一部分，但不必接受中国共产党的统治。也就是所谓的'一国两制'。中共领导人希望以这种方式，可以消除香港人在156年英国统治之后重返中国的恐惧。毕竟大多数香港人或者他们的父辈都是为了躲避中共暴政，而从中国大陆逃入英国殖民地香港的。邓小平当时提出的口号是：'我们不要求香港人赞同社会主义制度，只是期望他们能够爱戴祖国和香港。'

这种务实态度促成了中国的经济腾飞。当时的中国希望同西方做生意，并摆脱1989年学生民主运动遭血腥镇压后，中国所陷入的国际孤立境地。而香港的多样文化、自由贸易、资金和创意，为此提供了最为理想的场地。现如今，当年的开明态度早已不见踪影。习近平意识不到香港同西方的密切关系是中国的难得机遇，在他看来，香港对其政权稳定构成了威胁。"

评论写道, 过去两年来，北京对香港民主运动的强力镇压，以及同内地一样实施"清零政策"，导致此间的社会氛围一派低迷。但习近平此次来访，也并不能给港人带来对未来的乐观情绪，因为这种乐观情绪在整个中国都不存在。

"中国本来有25年的时间，让香港的年轻一代对中国的社会制度产生信任感。但北京非但没有唤起港人的好奇和向往，反而引发了排斥，催生了香港人的本土意识。将两个迥然不同的社会融为一体，想必其他国家也会遇到各种各样的困难。但中国最终只能以强制的手段促成这种融合，也充分说明了中国发展模式的感召力是何等的有限。显然只有在中国的宣传机器不受阻挠的情况下，中国模式才能得到支持。只要香港的因特网能够保持自由，北京的宣传攻势就很难奏效。这也使人们更有理由担心，网络-香港硕果仅存的自由堡垒是否会成为下一个被攻克的目标。"

《柏林日报》发表长篇文章，介绍了警察出身的李家超成为香港新特首的仕途经历。文章写道：

"诺丁汉大学中国问题专家富尔达（Andreas Fulda）以2019年元朗地铁站事件为例，认为整个香港抗议活动期间，李家超所扮演的角色令人生疑。事发当时，一群年轻的抗议者遭到疑似黑社会组织的暴力袭击，但李家超指挥下的香港警方则没有进行干预。

加强香港警力，完全符合中共的利益，因为（保安局长出身的）李家超也就成了最佳人选。过去几年当中，香港出台了一系列新法规的目的，与其说是要保障国家安全，倒不如说是保障政权安全更为贴切。

富尔达认为，中国绝不会允许家门口的香港实现民主，从而成为其他中国城市效仿的对象。事实上，李家超也并不拥有对香港政务的真正决策权，掌握实权的更是'中联办'和2020年新开始的保障国家安全办公室。"

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



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