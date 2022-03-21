 德语媒体：解开俄乌危局的钥匙在习近平手里？ | 媒体看中国 | DW | 23.03.2022

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德语媒体：解开俄乌危局的钥匙在习近平手里？

俄乌危机如何能解？《世界报》发表的一篇评论认为，一个方案是寄希望于中国和中国国家主席习近平。《商报》则注意到，美国对俄制裁会影响到以美元进行交易的业务，与此同时，人民币在国际贸易中的重要性会大大提升。

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《世界报》评论认为，如果没有中国的认可和支持，普京就无法得其所愿

(德国之声中文网)解开俄乌危局的钥匙在哪里？《世界报》本周三（3月23日）发表的一篇评论探讨了这个话题。作者Mathias Döpfner认为，如何阻止事态进一步升级，目前有两个希望的方案，而其中一个与中国息息相关。

文章写道：“具体而言，目前有两个靠谱的替代方案。第一个是双管齐下的方法：欧盟和美国出台更加严厉的制裁，与此同时让俄罗斯民众看到更多乌克兰兄弟悲惨境遇的画面，促使俄罗斯人民掀起革命，对他们的暴君进行反抗。普京被自己人阻止继续向前。这是可以想象的，但可能性不大。专制国家机器的宣传太过强大，民众对专制的恐惧也太过强烈。”

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遭西方制裁 俄罗斯命悬中国?

第二个方案是寄希望于中国和中国国家主席习近平：“如果没有中国的认可和支持，普京就无法得其所愿，即以彼得大帝的精神建立一个新的俄罗斯帝国。习近平可以将此看成一个机会，背离盟友普京，以此将自己定位为一个新的世界和平大国。代替美国的历史角色，解决和结束国际冲突。尤其是，乌克兰的和平也许意味着统一台湾的阻力会减少。不过，这种方案的可能性也不高，这样做的后果将带来相当大的风险。全球对一个非民主国家、中国的依赖将会更多。”

人民币地位提升

德意志银行亚太区首席执行官冯·祖·米伦（Alexander von zur Mühlen）认为，乌克兰战争对德国在远东的业务产生深远影响。他在曼谷分公司参加一场会议，在这里，欧洲的战事似乎离他遥远。但是，俄罗斯入侵乌克兰也给德意志银行的商业伙伴带来直接影响。他也预计，人民币的重要性也会大大增加。《商报》对他进行了采访，冯·祖·米伦表示，说到中国，不确定性尤其大，就在上周美国总统拜登发出威胁，如果中国在乌克兰战争中对俄罗斯提供“物质支持”，将要承担后果。另外，美国对俄制裁对在中国有业务的德国公司来说也是风险，该媒体援引冯·祖·米伦表示：“美国的制裁会影响到所有以美元进行交易的业务。”这就是西方制裁措施如此有效的一个原因，因此公司们进行跨境业务时，将越来越多地使用本土货币，而不用美元。

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美元目前在世界上仍是主要货币。不过，最晚到了特朗普执政时期人们不禁产生了疑问，美元的储备货币地位还能持续多久？哪一种货币有可能将美元从宝座上拉下来？

俄罗斯入侵乌克兰后，一些国际企业宣布撤出俄罗斯，但也有许多企业继续留在那里。比如麦德龙、拜耳等。除道义上的问题外，他们还受到莫斯科的威胁。

这位银行高管指出：“几年前不会出现这种情况。”他观察到，最突出的的例子是人民币：“未来，我们将看到有中方参与的交易中，以人民币进行的交易会大大增加，这些交易到现在为止都是以美元进行的。”

题目为“人民币如何从危机中获益”（Wie Chinas Währung von der Krise profitiert）的文章指出，人民币在美国的重要性预计也会增加：“美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本月早些时候告诉参议院，乌克兰战争可能会加速中国替代美元作为主导国际流通货币的脚步。高盛银行(Goldman Sachs)预计，到2030年，人民币将成为世界第三大储备货币，地位超过日元和英镑。”

作者Mathias Peer指出，鉴于西方的制裁，亚洲的其他主要经济体也在努力减少在交易中使用美元：“多家媒体报道，印度目前正在研究一种替代的支付机制，以便能够直接用卢布和印度卢比结算俄罗斯的交易。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

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