德语媒体：解封后的上海

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，周三凌晨起，上海大部城区已经解除限制。两千六百万上海民众中的大多数终于结束了为期两个月的"隔离生活"。这篇题为《终于又能呼吸新鲜空气了》的文章写道：

“封控带来的后果将会在上海长期存在。临时工和小商铺业主的经济损失最为惨重。那些由于被困在家里不能及时就医的具体人数，可能永远无人知晓。对许多市民来说，过去两个月的惨痛经历，可能已经让他们对政府和周遭环境的信任大打折扣。两个月来首次得以出门散步的社会学家李鹏飞（音）通过电话表示：'我观察这座城市和中国的视角已经发生了变化。'他表示，邻居中竟有那么多人'或出于效忠或出于恐惧'，对政府前后矛盾的指令言听计从，这一点令他感到震惊。

一位马姓经济记者说：'今天解封后，我做的第一件事情，就是去做核酸检测，这就有点令人沮丧了。'只有出示72小时的核酸检测后，才可以搭乘公共交通。在一家商业公司就职的张姓女子也表示，'说是解禁，其实各种限制还是有很多。很多人还是要排长队去做核酸。'她说，很多人很高兴能去上班了，但也有很多人仍无法走出封控的阴影。'他们已经对政府失去了信心。'

网络播主亨利·杨则认为，对于大多数人来说，过去两个月只是一段记忆中转瞬即逝的特殊经历。他本人曾在隔离中心度过了一个星期的时间。同其他一些亲历者的报道相比，他感觉隔离中心也并不是那么糟糕。'至少我们一日三餐都是有保障的。'不过，这段经历还是给他留下了深刻的印象。他说：'在隔离中心，我目睹了很多以前从未见过的场景。'他表示，上海一直都是一个现代而进步的城市，而那一段时间一切都突然陷入了停滞状态。"

历时两个月的禁足令被接触后，很多人欣喜若狂大肆庆祝，另外一些人则对生活有了全新的感悟。

”上海党政领导层本周三宣称：'全市万众一心共同应对了疫情的挑战，现在已经取得了保卫上海的重要的阶段性胜利。'不过，事实上，仍有很多小区因存在零星病例仍出于隔离状态。政府部门及国有企业已经要求员工重返工作岗位。商铺也已获准重新营业，但对顾客人数仍有限制。来自上海虹桥火车站的画面显示，离沪返乡的人潮已经排起了长龙。

今年三月，上海市政当局还曾为其精准防疫措施而感到自豪，并排除了实施封城的可能性。但此后不久，就宣布将全市划分成两个部分实行分别为四天的分区封控。然而，封控却整整持续了两个月之久，对有些人来说，被封控的时间甚至更长。封控期间，有些地区发生了连续数周的食品供应不足问题。看病就医的渠道受到种种限制，以至于发生了多起的死亡事件，死者家属认为，当局的防疫措施是这些死亡事件的直接原因。今年四月，以市民救助电话为素材剪辑而成的短片《四月之声》，在封控中的上海市民和数百万网民中广泛传播。此外，防疫人士强行入户抓人去隔离的视频也引起了极大的轰动。"

“上海人终于有了喘息的机会”

上海的防疫措施并未全面解除。中小学校还没有恢复上课，进出很多公共场所仍需出示核酸阴性的检测结果。《商报》以“上海人终于有了喘息的机会”为题报道称：

“中国官方媒体周三大肆庆祝上海放宽防疫限制的举措。早在本周二，上海政府就已致函市民表示感谢，并承诺'将不惜一切代价使社会生活全面恢复正常。'网络中对市府感谢信则是一派批评声，很多人发表网民表达对封控措施的愤怒和失望。

市场营销公司总裁华山在一份现已被删除的网文中写道，上海解封后，虽然很多朋友向他表示祝贺，'但我无法接受这些祝福，因为除了为期两个月的屈辱和担忧，确实没有什么值得祝贺的东西。'已在上海生活多年的威尔逊（ Cameron Wilson）也表示：'上海已无正常可言，今后几个月，甚至几年内，可能都无法恢复正常。'"

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